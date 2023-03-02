На месте флагманской точки британской Hamleys на Лубянке открылся новый магазин игрушек

В столичном «Центральном детском магазине на Лубянке» начал работать флагманский магазин под собственным брендом компании — «ЦДМ Игрушки».

Об этом сообщила пресс-служба торгового комплекса, передает «Интерфакс». Уточняется, что новый магазин площадью 7 тысяч кв. м расположен на двух этажах, он является одним из крупнейших в мире магазинов игрушек.

Статья по теме: Брендовая перезагрузка

По словам гендиректора «ЦДМ на Лубянке» Светланы Фарниевой, в магазине будут ежедневно проходить анимационные программы.

«ЦДМ Игрушки» магазин появился на месте флагманской точки британской сети Hamleys.

«Центральный детский магазин на Лубянке» входит в группу компаний «Галс-Девелопмент», это самый большой специализированный детский торговый комплекс в РФ, в нем работают свыше 140 магазинов, услуг и форматов семейного досуга.

Компания Hamleys объявила об уходе из России в прошлом году. На месте британских магазинов в ТЦ «Океания» и «Метрополис» заработали точки под вывеской «Винни».