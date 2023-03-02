Налоговые преступления: погаси долги и живи на воле

Сегодня на пленарном заседании депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о прекращении или отказе от возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям в случае уплаты нарушителем недоимки, штрафов и пеней. Данная новелла будет внесена в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Согласно принятому законопроекту, перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения дополняется пунктом «уплата в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней». Также в соответствии с налоговым законодательством должны быть оплачены штрафы.

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Кроме того, документом предлагается уменьшить максимальный срок лишения свободы по ряду преступлений, связанных с неуплатой налогов и сборов. Так, максимальный срок по статьям о неуплате организацией налогов и страховых сборов и о неисполнении обязанностей налогового агента снижается с шести до пяти лет, по статье о сокрытии налогооблагаемых финансов или имущества организации либо ИП — с 7 до 5 лет, по статье об уклонении от взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве — с 4 до 3 лет, сообщает сайт Госдумы.

Законопроект разработан по инициативе Минюста в целях снижения негативных последствий для российской экономики в современных условиях и направлен на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, отмечается в пояснительной записке.

Инициатором разработки проекта закона выступил Минюст, который считает необходимым внести изменения в ст. 144 и 148 УПК, определяющие порядок рассмотрения сообщения о преступлении и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Изменения также предлагается внести в статью 199 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов, которые должны платить юридические лица.

Данный законопроект вносит несколько важных изменений в практику привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления разной степени значимости, подтвердил «Эксперту» адвокат, советник председателя коллегии адвокатов «Регионсервис», практика уголовно-правовой защиты бизнеса Владимир Агапов.

По его словам, во-первых, преступления, предусмотренные квалифицированными составами ст. 199, 199.1, 199.2 УК РФ, переводятся из категории тяжких преступлений в преступления средней тяжести, что существенно сокращает сроки давности привлечения к уголовной ответственности, а также влияет на объем мер процессуального принуждения. В случае окончательного принятия предложенных изменений в их сегодняшней редакции уголовная ответственность перестанет быть угрозой для лиц, не уплативших налоги за периоды до 2017 года, а с учетом длительности производства предварительного расследования — возможно и до 2018 года включительно.

Во-вторых, прямое закрепление в ст. 24 УПК РФ и ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения существующего дополняет уже имеющиеся в УК РФ и УПК РФ нормы и практическую значимость будет больше иметь в запрете возбуждения уголовного дела при полной уплате сумм недоимки, пеней и штрафов.

Норма об обязательности прекращения уголовного преследования в отношении лица, обвиняемого в совершении налоговых преступлений, но возместившего вред бюджетной системе Российской Федерации, в аналогичной редакции уже содержится в ст. 28.1 УПК РФ, а также в ст. 76.1 УК РФ, которые успешно применяются на практике. Случаи игнорирования данных положений, отсюда, скорее являются правоприменительными ошибками, а не недостатком законодательства.

В-третьих, положительно оценивается включение в УПК РФ обязанности страховщиков информировать органы предварительного расследования о полной уплате сумм недоимки, пеней и штрафов с целью исключения возможности необоснованного возбуждения уголовного дела еще на этапе доследственной проверки.

«В целом все изменения должны оцениваться положительно — каждое из них в той или иной мере способствует обеспечению законности и справедливости на всех этапах уголовного судопроизводства по конкретной категории дел», — констатировал Владимир Агапов.

Сделан рациональный шаг

Еще в 2011 году в Уголовный кодекс РФ была включена статья об освобождении от уголовной ответственности за налоговые преступления, в случаях возмещения ущерба (ст. 76.1 УК РФ), напомнил «Эксперту» юрист публичного права Key Consulting Group Владислав Радов.

Однако освобождение и прекращение дела при возмещении ущерба не исключает необходимости возбудить дело и расследовать преступление, пояснил эксперт. Тогда как новые изменения вводят еще одно основание в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которое по своим правовым последствиям аналогично истечению срока давности уголовного преследования. То есть после одобрения изменений в УПК РФ, если по налоговому преступлению возмещен ущерб, то дело может даже не возбуждаться, а возбужденное подлежит прекращению.

При этом юрист отмечает, что это основание прекращения уголовных дел по налоговым преступлениям является «не реабилитирующим», то есть оно не означает невиновности лица или отсутствия в его действиях состава преступления. Помимо этого, альтернативная возможность для освобождения от уголовной ответственности — это истечение срока давности, по прошествии которого можно и не возмещать ущерб, дело и так обязаны будут не возбуждать, а возбужденное — прекратить.

Такой срок по налоговым преступлениям по задумке законодателей не будет превышать 6 лет (в настоящее время — до 10 лет). Предложение, указал Владислав Радов, рассчитано именно на стадию возбуждения дела, чтобы таких уголовных дел просто не было, ввиду восполнения бюджета.

Исторически изменение законодательства является закономерным отражением стремительно меняющейся политики государства как на внутренней, так и на мировой аренах, констатировал в комментарии «Эксперту» адвокат, управляющий партнер Criminal Defense Firm Алексей Новиков. По его словам, практика показывает, что «популярность» у правоохранителей набирают составы налоговых преступлений.

Вместе с тем сложившаяся проблематика в этой сфере не теряет своей актуальности на протяжении последних 15 лет. Количество преступлений, совершаемых в налоговой сфере, продолжает расти из года в год, что подтверждают признанные эксперты в этой области. К причинам подобного роста можно отнести несколько значимых факторов, среди которых особо выделяются отсутствие должного контроля за неучтенным денежным оборотом, низкая эффективность налоговых амнистий и амнистий капиталов, высокий процент теневой занятости населения, а также низкий уровень взаимодействия следственных и налоговых органов при выявлении, пресечении и расследовании уголовных дел по налоговым составам.

Очевидно, что в нынешних нестабильных для коммерческого сектора условиях законодатель принял решение о снижении давления на предпринимателей. Так, принятие поправок окажет положительное влияние на практику применения норм о налоговых преступлениях. Имеются все основания полагать, что значительно сократится количество кейсов, связанных с уголовным преследованием по налоговым статьям уголовного законодательства, заметил адвокат.

«Данная инициатива была разработана при непосредственном участии экспертов нашего Бюро на площадке “Деловой России”. И мы полагаем, что внесение соответствующих поправок является рациональным шагом, так как трата бюджетных денежных средств на расследование фактов неуплаты налогов при возможности их уплаты до возбуждения уголовного дела является неоправданной. В настоящее время прекращение уголовного преследования после уплаты налогов, штрафов и пеней возможно лишь по уже возбужденным уголовным делам», — заключил Алексей Новиков.