Новые промышленные особые экономические зоны создадут в Тыве и Хакассии

Новые промышленные особые экономические зоны (ОЭЗ) планируется создать еще в двух сибирских регионах — Тыве и Хакассии, сообщил директор департамента регионального развития Минэкономразвития РФ Виталий Алтабаев в рамках Красноярского экономического форума. В Сибири, по его словам, уже работают три промышленные ОЭЗ, которые предусматривают реновацию старых советских промышленных зон в региональных столицах.

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«Регионы Сибири прорабатывают инициативы по созданию еще двух промышленных ОЭЗ — в Тыве (на границе с Монголией) и Хакасии. Ждем от регионов заявки», — цитирует пресс-служба Алтабаева.

Он напомнил, что в конце 2020 года были созданы промышленные ОЭЗ «Красноярская технологическая долина» и «Авангард» в Омской области. ОЭЗ в Кузбассе появилась в октябре 2022-го. Реализация проектов на их территории, по его словам, позволит привлечь более 134 млрд рублей инвестиций и создать более 3 тыс. рабочих мест. Так, ОЭЗ в Красноярске будет состоять из двух кластеров – алюминиевого и машиностроительного. ОЭЗ в Омске ориентирована на нефтехимию, ОЭЗ в Кузбассе позволит модернизировать промзону Кемерова для создания химического кластера.

Представитель Минэкономразвития призвал регионы активнее использовать федеральные инструменты поддержки для повышения эффективности работы ОЭЗ. В их числе — механизм реструктуризации бюджетных кредитов, который позволяет профинансировать инфраструктуру для новых инвестпроектов за счет средств регионального бюджета и снизить госдолг на сумму налогов, уплаченных в федеральный бюджет, от реализации нового инвестпроекта. И механизм возмещения региональных затрат на создание, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры ОЭЗ, а также инфраструктурные бюджетные кредиты.

В рамках Красноярского экономического форума также было подписано соглашение между компанией «Русал Саянал» и правительством Хакассии о строительстве завода по производству алюминиевой фольги и ленты. По информации главы республики Валентина Коновалова, на предприятии планируется производить 30 тыс. тонн в год алюминиевой фольги и упаковочных материалов, будет создано более 220 рабочих мест. Сроки реализации проекта названы не были.

