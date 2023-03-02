«Нужно больше свободы»: Дерипаска назвал условия для успешного развития экономики России

Россия всегда считала, что является европейской страной, но в ближайшие 25 лет будет задумываться о своем «азиатском прошлом». При этом для привлечения даже дружественных инвесторов у российской экономики должна быть только рыночная основа с конкурентной средой, заявил Олег Дерипаска в ходе сессии «НЭП 2.0 — роль Сибири как центра промышленного роста» на Красноярском экономическом форуме. Предприниматель также считает, что пришла пора сократить в два-три раза количество чиновников в стране, так как они уже стали «серьезной обузой для экономики».

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«Мы думали, что мы европейская страна. Сейчас на ближайшие 25 лет будем больше задумываться о своем азиатском прошлом. Эти рынки внесут свою специфику во все наши вопросы текущей жизни. Азиатский вектор уже проявляется в экономике России. Если раньше на Московской бирже основными инструментами были доллар и евро, то сейчас это юани, расчеты в юанях», — цитирует ТАСС Дерипаску.

Рынки дружественных стран, по его словам, обладают серьезными ресурсами, они могут стать инвесторами и партнерами для России. Но здесь очень важно «верховенство права и предсказуемость», чтобы «правила игры» не менялись каждый год и каждый квартал, считает Дерипаска.

«Государственный капитализм — это путь в никуда. Нам нужны иностранные инвесторы. Иностранный инвестор будет смотреть на то, как российский инвестор зарабатывает, какие у него условия. Это нужно понимать. Если мы не создадим эти условия и не сможем обеспечить привлекательность наших рынков, мы так и будем мечтать в 2033 году и будем те же самые слова говорить», — указал предприниматель.

По его мнению, Европа рано или поздно будет вынуждена сотрудничать с Россией, вопрос только в том, на каких условиях и когда это может произойти. Дерипаска предположил, что «наши проблемы не кончатся вплоть до середины 2025 года».

Бизнесмен также высказал идею сократить в два-три раза количество чиновников в России, так как они уже стали «серьезной обузой для экономики», и вдвое уменьшить число сотрудников правоохранительных органов. По его мнению, назрел вопрос о том, что «слишком много этого госаппарата и госкапитализма», предпринимателям же «нужно больше свободы, реально больше свободы конкуренции».

