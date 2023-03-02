Омбудсмен ЛНР рассказала об издевательствах над российскими пленными на Украине

Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова рассказала об издевательствах, которым российские пленные подвергаются на Украине.

В частности, по её словам, весь период пребывания в плену, особенно в колонии для военнопленных спецлагеря «Запад-1», россияне находятся, кроме ночного периода, на улице. Им не разрешено заходить в помещение и присаживаться.

Из-за постоянных издевательств, состояние здоровья наших пленных ухудшается даже без применения пыток, так как организм не выдерживает такого температурного режима, передаёт РИА Новости.

Сердюкова также отметила, что у российских пленных нет тёплой одежды и эта проблема существует давно, но так и не решена украинской стороной. В свою очередь, как подчеркнула она, власти ЛНР на своей территории обеспечивают пленных ВСУ тёплыми вещами.

По словам омбудсмена, на днях состоялся приём одежды от Международного Красного Креста в качестве гуманитарного груза для украинских военных, которые находятся на территории ЛНР.

«Когда мы обговаривали этот вопрос, нас уверили в том, что нашим военнослужащим в плену давно-давно переданы такие комплекты одежды. Но на самом деле ситуация обстоит не так – об этом говорят сами освобожденные военные. То есть когда МККК их посещают, наши военные находятся в тёплой одежде. Возможно, украинские власти это делают в момент приезда МККК, но по факту, из рассказов российских военнослужащих, они ходят в осенних куртках или в той форме, в которой были пленены», – резюмировала уполномоченный по правам человека в ЛНР.

Как ранее писал «Эксперт», глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что украинские силовики применяли пытки током в отношении российских военнопленных.

По её словам, представители миссии опросили 175 военнопленных, удерживаемых Украиной, задокументировав случаи пыток и жестокого обращения, в основном когда людей захватывали, допрашивали или перемещали в транзитные лагеря и места интернирования.