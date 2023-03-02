Постпред Китая при ЕС указал на заинтересованность США в поддержании конфликта на Украине

Американские власти и ОПК страны активно извлекают выгоду из украинского кризиса и не заинтересованы в завершении конфликта в ближайшем будущем.

Об этом в интервью китайскому изданию Global Times заявил постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун.

«На мой взгляд, самым большим "вымогателем" за кулисами являются США, и они же — самый большой бенефициар. Пока продолжается украинский конфликт, он будет помогать США в их политике ослабления России, контроля над Европой и сдерживания Китая», — сказал Фу Цун, добавив, что на ситуации наживается американская военная промышленность.

Дипломат отметил, что любой военный конфликт заканчивается за столом переговоров, однако на данный момент у сторон нет желания договариваться мирным путем. «Но я верю, что через какое-то время они, наконец, сядут за стол переговоров», — подчеркнул Фу Цун.

Постпред КНР при Евросоюзе заверил, что Пекин не будет занимать чью-либо сторону, а будет лишь способствовать мирным переговорам.