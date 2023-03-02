Позитивные результаты: в ЦБ оценили работу платформы по рисковой «окраске» клиентов

В июле 2022 года к платформе ЦБ «Знай своего клиента» подключились все российские банки. Полгода полноценной работы этой системы доказали ее эффективность: на треть снизился объем отказов банков в проведении операций низкорисковым клиентам и вчетверо увеличилось число отказов клиентам из «красной» зоны. Об этом в интервью агентству «УралБизнесКонсалтинг» сообщил директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

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«За первые полгода работы система, по нашим оценкам, продемонстрировала позитивные результаты. Полностью подтвердились те прогнозы, которые мы изначально формулировали. Если говорить о конкретных цифрах, то примерно на треть снизился общий объем отказов со стороны кредитных организаций в проведении операций так называемым зеленым клиентам из низкорисковой зоны. Также мы видим, что за III и IV кварталы 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики порядка 30 млрд рублей, повысив эффективность и оперативность реализации полномочий по отказам клиентам с высоким уровнем рисков. По нашим данным, количество таких отказов увеличилось в четыре раза», — рассказал Ясинский.

Он отметил, что в платформе имеются данные всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Федеральной налоговой службе и заключивших договор банковского обслуживания с одной из кредитных организаций, на сегодняшний день их порядка 7 млн. К категории «зеленых» клиентов относятся 97,3% от общего количества юрлиц и ИП, в «желтую» зону входят 1,5% предпринимателей, оставшиеся 1,2% — это «красные» клиенты.

«Сейчас мы видим, что потребность получать информацию о рисковой "окраске" клиентов есть и у бизнеса. Предприятиям и предпринимателям важно знать, как их оценивает наша система. Закон о Платформе ЗСК дал Банку России возможность сделать эту информацию общедоступной. Сейчас мы проводим работу для внедрения на нашем сайте сервиса, с помощью которого любой желающий сможет узнать, к какой зоне риска относится то или иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. По нашим прогнозам, такая система может заработать в середине 2023 года», — добавил Ясинский.

