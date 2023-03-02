Производство отечественной ветеринарной вакцины запустили в ОЭЗ Москвы

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"», компания «Ветбиохим» разработала вакцину для отрасли сельского хозяйства, которая поможет снизить заболеваемость коров инфекционными заболеваниями — маститом и эндометритом — которым подвержены высокопродуктивные животные. Эта отечественная разработка сможет заместить импортные аналоги, при этом она имеет более низкую стоимость, сообщил 2 марта руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По оценкам экспертов, инфекционные заболевания влекут за собой экономические потери для фермеров, поскольку из-за них молоко может стать непригодным, а животные бесплодными. Даже при успешном лечении, которое финансово затратно, прежние удои могут не восстановиться: в тканях молочной железы происходят необратимые изменения.

Как напомнил Владислав Овчинский, в декабре прошлого года «Ветбиохим» завершил строительство своего нового завода в ОЭЗ Москвы, инвестировав в проект 1,6 млрд рублей. «Выпуск нескольких десятков миллионов доз вакцин поможет обеспечить российский ветеринарный рынок востребованными препаратами отечественного производства», — подчеркнул он. По словам главы департамента, всего компания сегодня выпускает 36 вакцин для животных, четыре вида сыворотки и иммуноглобулина, а также 56 вариантов тест-систем для диагностики заболеваний. Кроме того, в прошлом году производитель зарегистрировал четыре новые вакцины, подчеркнул Овчинский.

Новый препарат получил название «Комбовак-Эндомаст», его легко можно вписать в график плановых прививок в крупных и мелких животноводческих хозяйствах, рассказали в компании. Его новизна заключается в уникальном составе антигенов, которые дают высокую эффективность, безвредны для животных и обеспечивают длительный иммунитет, пояснил гендиректор «Ветбиохима» Александр Кривонос.

По оценке гендиректора ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадия Дегтева, новая разработка увеличит продуктивность и сохранность молочного стада, что в свою очередь обеспечит сельскохозяйственным предприятиям высокий экономический эффект.

Напомним, технополис столицы занимает пять территорий общей площадью 223 га, на которых действует льготный режим предпринимательской деятельности. Резиденты ОЭЗ пользуются налоговыми льготами: они на 10 лет освобождены от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%. По официальным данным, производственные корпуса технополиса занимают 550 тыс. кв. м, а объем инвестиций в локализацию предприятий превышает 87 млрд рублей.