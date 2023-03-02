«Рифар» не даст россиянам замерзнуть

Акционерное общество «Рифар» на своем заводе в городе Гай Оренбургской области открыло новый цех и запустила серийное производство стальных трубчатых радиаторов для офиса и дома под торговой маркой Tubog.

Инвестиции в создание новой промышленной площадки превысили 1 млрд рублей. Из них 420 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил компании подведомственный Минпромторгу Фонд развития промышленности. Остальные средства в свое развитие вложило само предприятие.

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Данное событие примечательно тем, что ранее более половины радиаторов указанного типа в Россию поставляли из Германии и других европейских стран. В целом рынок трубчатых радиаторов в РФ на сегодняшний день оценивается примерно в 180-200 тысяч штук в год. По данным «Рифар», еще в прошлом году 57% рынка было занято зарубежными производителями из Германии, Италии, Чехии и Финляндии и некоторых других стран.

Между тем, учитывая климат нашей страны, радиаторы являются стратегически важным товаром, дефицит которого способен вызвать определенные проблемы в той же сфере ЖКХ, да и просто понизить качество жизни многих россиян. Поскольку в настоящее время коллективный Запад один за другим принимает антироссийские санкционные пакеты с самым неожиданным, порой, наполнением, то исключать, что под санкции в ближайшей перспективе не попадут, скажем, сделанные в ЕС устройства для рассеивания тепла в воздухе, было бы неосмотрительно. Вдруг европейцы решат, что их наличие их батарей на каком-либо объекте, который они сочтут военным, является фактором, влияющим на ход СВО?!

Так или иначе, согласно озвученным планам, «Рифар» планирует выпускать до 800 тысяч секций в год. Это 66 тысяч готовых стальных трубчатых радиаторов. Такие объемы производства позволят компании стать крупнейшим отечественным игроком в данном секторе с долей рынка порядка 33%.

Получив финансирование от Фонда развития промышленности (ФРП), компания сумела приобрести для завода современное оборудование. В новом цеху создано 128 рабочих мест. Здесь работают технологи, операторы автоматических линий, окрасочно-сушильных агрегатов, испытатели на герметичность и контролеры качества.

«Во-первых, здесь создано очень высокотехнологичное, нужное производство, связанное с импортозамещением. Во-вторых, это немаленький инвестиционный проект. В-третьих, компания растет как с точки зрения выручки, так и с точки зрения заработной платы. Я помню, что еще два-три года назад зарплата была 43-47 тысяч рублей. Сейчас — уже 64-67 тысяч. Это позволяет привлекать квалифицированных специалистов. Мы — и Оренбургская область, и страна — этим производством может конкурировать с другими крупными производителями — и европейскими, которые все еще пытаются на наши рынки проникнуть, и китайскими», — заявил сегодня на церемонии открытия цеха губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Благодаря займу ФРП в Оренбургской области открыто самое современное на сегодняшний момент крупносерийное производство отечественных трубчатых радиаторов. Это позволит нам занять до трети российского рынка, потеснив импортных производителей. Стальные трубчатые радиаторы — новое, но очень значимое для нас направление. Более 190 стандартных цветовых решений и более 6 тысяч оттенков, большой размерный ряд делают их эстетически привлекательными для использования в дизайн-проектах жилых и общественных помещений. При этом цена наших радиаторов на 10-12% ниже импортных аналогов», — подчеркнул генеральный директор АО «Рифар» Александр Пеньков.

Специально для «Эксперта» он уточнил, что в настоящее время предприятие уже вышло на запланированную мощность и «работает с полной производительностью». Трубчатые радиаторы, выпускаемые на Оренбуржье, востребованы крупными игроками рынка строительно-отделочных материалов и оптовыми компаниями-поставщиками систем отопления —такими, к примеру, как «Леруа Мерлен» и «Всеинструменты.ру».

Также стоит отметить, что радиаторы Tubog изготавливают из специального типа стали российского производства, имеющего повышенную стойкость к коррозии. Его разработка осуществлялась совместными усилиями «Рифар» и ПАО «Северсталь». «Объемы стали, необходимые на год, мы закупили заранее», — констатировал Александр Пеньков.

Остается добавить, что флагманская программа ФРП «Проекты развития» направлена на организацию импортозамещения и производства конкурентоспособной российской продукции, выпуск средств производства, оборудования и станков, помощь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. И создание нового перспективного производства в Оренбургском регионе является ярким, как цветной радиатор, примером ее востребованности.