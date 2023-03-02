Российский МИД предупредил о последствиях деструктивных действий США

Дестабилизирующие действия США, на фоне которых всё труднее заниматься снижением стратегических рисков, могут иметь глобальные последствия.

Об этом на Конференции ООН по разоружению в Женеве заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, передаёт РИА Новости.

«Деструктивные действия США и их союзников не только подстегивают острейший кризис в Евро-Атлантике, но и создают угрозу глубоких потрясений в АТР, – подчеркнул он. – Лихорадит и другие регионы. По сути можно говорить о набирающей обороты глобальной борьбе за новый миропорядок».

Дипломат при этом подчеркнул, что на этом фоне становится всё труднее заниматься вопросами контроля над вооружениями, а также снижением стратегических рисков.

По словам дипломата, эти задачи напрямую связаны с объективной необходимостью серьёзного обновления архитектуры безопасности, а также придания ей большей стрессоустойчивости.

Как ранее писал «Эксперт», МИД РФ 21 февраля вызвал на Смоленскую площадь американского посла в Москве Линн Трейси. Главе американской дипмиссии был сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне киевского режима.

В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что накачка украинской армии вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры РФ наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта.

Кроме того, было, указано, что поставляемые Киеву вооружения, как и обслуживающий персонал, включая граждан США, представляют собой законную цель.