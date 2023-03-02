«Ростех» и «Аэрохимфлот» представили компактный сельскохозяйственный вертолет Ка-226Т

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», и авиационный альянс «Аэрохимфлот» заключили соглашение о создании обновленной версии вертолета Ка-226Т.

Как отмечает пресс-служба «Ростеха», воздушное судно в облегченной модификации станет основной винтокрылой машиной для российского АПК; при этом вертолет можно быстро переоборудовать в санитарную, поисково-спасательную, грузовую либо пассажирскую машину.

Сейчас для сельхозработ используются преимущественно самолеты Ан-2, вертолеты Ми-2, а также легкие зарубежные летательные средства, поясняется в пресс-релизе. «Ка-226Т построен по соосной схеме винтов, которая дает ему преимущества перед другими машинами при обработке сельхозугодий. Он лидирует в своем классе по соотношению взлетной массы и перевозимого груза, может совершать разворот практически на одном месте, что помогает эффективнее и безопаснее расходовать химикаты. Этот компактный вертолет способен работать с маленьких, неподготовленных площадок, а его универсальность позволит эксплуатантам избежать простоя в межсезонье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолет полностью отечественный, он будет оснащен двигателями ВК-650В, поставка опытных образцов которых запланирована на четвертый квартал текущего года. «Потребность в таких летательных аппаратах в России достаточно высока, мы прорабатываем возможность поставки до 80 сельскохозяйственных Ка-226Т в 2025-2030 годах», — говорится в сообщении госкорпорации.

По словам главы «Аэрохимфлота» Клима Галиуллина, характеристики вертолета позволят использовать его в широком диапазоне скоростей и обрабатывать участки со сложным рельефом, что особенно актуально для крутосклонных виноградников. «Кроме того, мощные вихревые потоки, создаваемые винтами камовской машины, позволят максимально эффективно производить авиахимобработку», — рассказал Галиуллин.

Вертолет способен перевозить до тонны груза внутри кабины или на внешней подвеске, полезная нагрузка достигает 1,5 т при максимальной полетной массе до 3,8 т. Максимальная дальность полета с основными топливными баками у машины составляет 550 км.

Первые поставки новой модификации Ка-226Т заказчикам запланированы на 2025 год.