«РусГидро» к 2035 году установит в России 1,5 тыс. зарядных станций для электромобилей

В ближайшие 12 лет АО «Электрозарядные станции РусГидро» планирует установить по всей России 1,5 тыс. электрозаправок (ЭЗС) для транспортных средств.

Об этом в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ) рассказал гендиректор компании Дмитрий Беляев, передает «Интерфакс».

«У нас цель — это до 2035 года довести до 1,5 тыс. быстрых зарядных станций. Мы к этому идем, и темпы у нас для этого достаточные», — сообщил Беляев. Он добавил, что предприятие рассчитывает на субсидии, которые будут направлены на расширение сети ЭЗС.

Электроэнергетический холдинг «РусГидро» развивает федеральную сеть быстрых зарядных станций для электромобилей в рамках реализации масштабного проекта «Шелковый путь», который позволит соединить сетью ЭЗС города и регионы от Москвы до Владивостока.

Глава «РусГидро» отметил, что в настоящее время компания покрывает своими зарядными станциями до 70% «Шелкового пути» и управляет 141 станцией в 28 субъектах РФ; в текущем году планируется полностью покрыть электрозаправками все города и регионы, участвующие в проекте. Предполагается, что станции будут находиться на расстоянии 100-150 км одна от другой; к 2025 году по всей России будет установлено в общей сложности 500 зарядных станций для электротранспорта.

Кроме того, сообщил Беляев, компания в 2023 году обеспечит двумя десятками ультрабыстрых ЭЗС (150 кВт) крупные города Приморья, в частности, Находку, Уссурийск, Артем и Владивосток.

По словам топ-менеджера, в ближайшее время «РусГидро» займется строительством отдельных зарядных хабов наподобие АЗС.