С долларом глухо. Играем на лире

Турецкая лира находится на рекордно низком уровне (18,9 за доллар) после того, как Центральный банк Турции (TCMB) снизил процентную ставку на 50 б.п., до 8,5% на своем февральском заседании. Это соответствовало ожиданиям рынка и было первым снижение ставки с ноября. Снижение стало поворотным моментом после паузы, последовавшей за сокращениями учетного процента — они были нужны для ослабления финансовых условий и стимулирования восстановления цепочек поставок, нарушенных февральским землетрясением.

Приняв эти решения, центральный банк снизил ключевую ставку на 10,5 процентных пункта. Последовали кризис лиры и стремительный рост инфляции, в значительной степени приведший к несбалансированности текущего счета. Инфляция в Турции взлетела до 86% в октябре 2022 года и только в январе снизилась до 58%. Лира упала на 55% с начала цикла смягчения политики банка и усугубила рост цен на энергоносители, которые Турция импортирует.

Для решения проблемы TCMB, естественно, усилил борьбу с долларизацией.

Лирическая драма

Курс турецкой лиры на мировом валютном рынке продолжает снижение, констатирует аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв. Восходящее движение доллара — после резкого роста до середины прошлого года — на редкость плавное, постоянное, без взлётов и падений. С начала года «американец» укрепился к лире на 1%, с 18,724 к 18,889 — такая котировка открыла торги 2 марта, не удивив инвесторов своей предсказуемостью. На этом уровне цена — при небольших колебаниях — держится несколько дней.

Вообще, поступательный тренд выглядит удивительным. Он не обращает внимание на драматичную динамику доллара — то сильно падающего, то поднимающегося к основным валютам с начала года. Но такая тенденция, объясняет эксперт, связана с особенностями экономики Турции, политикой её президента и центробанка.

«Это не лира, а драма. Очень высокая инфляция, составляющая 57,7%, большая безработица — 10,3%, низкие темпы роста экономики — 0,9% за последний квартал. Всё это не даёт стимулирует укрепление нацвалюты. Мало того: центробанк, несмотря на сильную инфляцию, проводит мягкую политику, пытаясь стимулировать экономический рост. Президент Реджеп Тайип Эрдоган, который фактически определяет действия ЦБ, стремится низкими ставками поддерживать кредитование, инвестиции, невзирая на инфляцию и девальвацию лиры», — говорит Ковалёв.

Вот и 23 февраля турецкий ЦБ в очередной раз снизил процентную ставку с 9% до 8,5%, хотя ранее, в ноябре 2022 года, объявлял о завершении цикла её сокращения. Но февральское землетрясение, естественно, внесло коррективы. И для преодоления его экономических последствий решено, в очередной раз удешевляя деньги, создать условия для восстановления нормальных экономических процессов.

Эти факторы — долговременные, они будут работать в перспективе, уверен аналитик. Поэтому тенденция вряд ли поменяется, и ближайшие горизонты котировок доллара располагаются выше 19 лир, а при сохранении тренда показывают вероятность выхода к уровням 19,2 — 19,3 к середине текущего года, считает Ковалёв.

Не спеши, чтобы не продешевить

Но несмотря на то, что пока на Forex лира дешевеет, в российском сегменте спрос на нее может вырасти. Московская биржа с 1 марта 2023 года начала торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары «турецкая лира — российский рубль» и «гонконгский доллар — российский рубль». Запуск новых контрактов обусловлен ростом интереса клиентов к торгам этими валютами на Московской бирже. Новые инструменты будут интересны как институциональным инвесторам, так и физическим лицам, сообщили на торговой площадке.

«Валютные фьючерсы — один из самых популярных инструментов у инвесторов всего мира, и наш рынок не исключение. Свыше 50% объема операций на срочном рынке сегодня приходится на валютные производные. Это удобные инструменты, позволяющие с низкими издержками реализовывать различные стратегии, построенные на изменении валютных курсов, и хеджировать валютные риски», — прокомментировал нововведение управляющий директор по деривативам Московской биржи Владимир Яровой.

Расширение линейки возможностей для институциональных инвесторов и физических лиц хеджировать валютные риски и применять различные стратегии — это всегда позитивный момент, уверен финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. По его данным, с декабря 2022 турецкая лира прибавила по отношению к рублю на сегодняшний день более 20%. Спрос, объясняет эксперт, обусловлен несколькими факторами: расширением торгового оборота с Турцией, ослаблением рубля по отношению к основным мировым валютам и приближающимся туристическом сезоне.

Решение о запуске срочных инструментов — логичное, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его словам, интерес к валютам дружественных стран действительно растет. А фьючерсы не требуют высоких торговых издержек и могут использоваться для хеджирования. При этом, указывает аналитик, гонконгский доллар, скорее всего, будет популярнее, потому что у него есть жёсткая связка с USD. А турецкая лира не обладает такой ликвидностью, да и сама она из-за трагических событий февраля не может оправиться, по-прежнему курсируя на исторических минимумах к доллару.

При наличии интереса эти валюты, наряду с юанем, могут иметь место в портфеле, замещая токсичные доллар и евро, считает Михаил Зельцер. Но отмечает, что уже нет значимого потенциала к ослаблению самого рубля. То есть, возможно, азиатские валюты в ближайшие месяцы получится купить дешевле текущего курса.