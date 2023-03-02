Сбер начал работать с компаниями в Крыму

Сбер начал работать с юрлицами в Крыму.

Как сообщает пресс-служба банка, на первом этапе предпринимателям будут доступны ключевые продукты, в том числе кредитные; к корпоративным клиентам будут выезжать клиентские менеджеры.

«Новые клиенты Сбера смогут снимать наличные со своей банковской карты, а также вносить наличные на счет своей банковской карты и на счет клиента. Делать это можно через банкоматы банка, которые уже установлены и работают на полуострове», — отмечается в сообщении.

По мере открытия офисов банка в Крыму продуктовая линейка будет расширяться. Сбер также продолжит развивать в регионе банкоматную сеть.

Ранее Сбер сообщил, что в Крыму заработали 30 стационарных банкоматов.

«Совершенно логичным стал наш следующий шаг, очень важный для всех: мы начали работать с корпоративными клиентами. Мы предоставляем предпринимателям из этого региона самые востребованные наши продукты и сервисы. А в ближайшие месяцы откроем на полуострове и первые офисы для обслуживания всех категорий клиентов», — приводятся слова первого заместителя председателя правления Сбера Александра Ведяхина.