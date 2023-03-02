Силуанов объяснил дефицит федерального бюджета в начале года

В январе дефицит бюджета составил 1,76 трлн рублей. Сейчас многие аналитики и эксперты говорят о том, что разница между расходами и доходами нарастает, но при этом они не учитывают причины такой ситуации, а они «очень простые», заявил в интервью телеканалу RT министр финансов РФ Антон Силуанов. Речь, в частности, идет об увеличении авансовых платежей и оказании помощи бизнесу.

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«Причины очень простые. В прошлом году мы приняли целый ряд законодательных инициатив, которые идут навстречу бизнесу с точки зрения оказания помощи бизнесу и увеличения возможности использования своих собственных оборотных средств, а именно досрочное возмещение НДС. Мы в январе текущего года возместили НДС разово за четвертый квартал прошлого года. По предыдущему периоду (предыдущий период, в прошлом году этого не было, потому что НДС возмещался постепенно, в течение квартала) мы пошли на ускоренный возврат по прибыли. Мы ввели целую новую систему, которая направлена на поддержку бизнеса по Единой системе уплаты налоговых платежей, одна платежка теперь у бизнеса по оплате всех налогов. Меньше администрирования, меньше бухгалтерии, как мы говорили. И установлен один день в течение месяца, когда этот налог платится. А платится этот налог 28-го числа. Поэтому в течение месяца у предприятий скапливаются ресурсы, которые раньше платились в бюджет, а сейчас они имеют возможность ими распоряжаться», — заявил Силуанов.

Кроме того, по словам министра, в текущем году увеличилось авансовое финансирование по целому ряду бюджетных расходов.

«И это хорошо, потому что, как правило, большая часть расходов осуществлялась у нас в конце года, в декабре. Сейчас мы видим, что в начале года пошли авансы, эти деньги работают в экономике», — пояснил Силуанов.

