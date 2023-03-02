Стартовал приём заявок Национальной премии «Приоритет: Цифра - 2023»

Оргкомитет IX Национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра - 2023» объявил о начале приёма конкурсных заявок. Премия проводится совместно с АРПП «Отечественный софт».

Организаторы конкурса планируют выявить и поощрить достижения отечественных компаний в разработке и внедрении российских цифровых решений, а также простимулировать импортозамещение в области информационных технологий и цифровизации производств. В прошлом году лауреатами стали 39 проектов из более чем 100 претендентов на победу.

Сегодня, как никогда, в нашей стране важную роль в повышении конкурентоспособности отечественной продукции играют информационные технологии, позволяющие работать эффективнее и добиваться результатов значительно быстрее. Уже несколько лет подряд ИТ являются абсолютными рекордсменами по количеству участников и лауреатов премии. В этой связи в 2023 году было принято решение о выделении отдельного блока номинаций по информационным технологиям и расширении линейки этих номинаций.

«Ассоциация разработчиков ПО традиционно выступает партнером премии «Приоритет». В этом году направление цифровизации было выделено в самостоятельный блок и нашло свое отражение в новой отраслевой премии «Приоритет: Цифра - 2023». Это абсолютно логичный поворот, так как сегодня, в условиях формирования технологического суверенитета, разработка и внедрение российских цифровых решений становятся особенно актуальны и востребованы. Уверен, что конкурс позволит выявить лучшие отечественные решения

и стимулировать разработчиков ПО к созданию новых высококлассных продуктов», - прокомментировал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

«На заседании АРПП мы узнали о том, что в этом году в премии «Приоритет» блок ИТ выделен в отдельный конкурс. Безусловно, такая инициатива будет способствовать выходу отечественных разработчиков из «тени» иностранных вендоров. Это отличная возможность популяризации российских программных продуктов, которые уже обладают высоким уровнем зрелости и имеют огромный потенциал развития за счет ориентации на потребности наших заказчиков», - рассказал коммерческий директор ООО «Нанософт разработка» (Официального партнера премии) Александр Воробьев.

Конкурс 2023 года предполагает коммуникационную поддержку проектов номинантов на сайте премии, аккаунтах конкурса в социальных сетях и на ресурсах информационных партнеров, а также проведение онлайн-дискуссий «Технологии здесь и сейчас». Кроме того, на Неделе открытых презентаций номинанты смогут продемонстрировать свои проекты Экспертному совету премии.

Первый отборочный этап продлится до середины марта, а сами конкурсные мероприятия пройдут до мая включительно. Заявки принимаются на сайте Премии. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в рамках Startup Village 2023 в Сколково.