СТМ начнет сертификацию нового российского пассажирского электропоезда в мае

Компания «Синара — транспортные машины» (СТМ) сообщила, что намерена запустить процесс сертификации нового отечественного пассажирского электропоезда в мае 2023 года.

«Мы ожидаем, что сможем начать сертификацию нового российского пассажирского электропоезда в мае и получим сертификационные документы в 2023 году», — цитирует ТАСС пресс-службу компании.

В СТМ отметили, что разработали российский электропоезд на базе накопленных компетенций.

«Синара — транспортные машины» входит в группу «Синара». Машиностроительный холдинг объединяет научно-технический и производственный потенциал предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок.

Консолидированная выручка СТМ за 2022 год, по предварительным оценкам, составит 96,4 млрд руб., что на 8% выше показателя 2021 года. Согласно ожиданиям компании, EBITDA вырастет на 22% и составит 8,2 млрд руб. Чистая сумма долга по итогам прошлого года увеличится на 3,5%, до 25,8 млрд руб.