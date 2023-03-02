Титановую сетку для хирургии разработала компания из Москвы

Московская компания «ЭлТИ» разработала и запатентовала титановую сетку для хирургических операций, которая выполняет функцию соединительной ткани и имеет высокую биосовместимость с организмом человека. Производитель ведет переговоры о начале поставок продукции в российские лечебные учреждения, сообщил 2 марта руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Московские предприятия продолжают расширять ассортимент современной высокотехнологичной продукции медицинского назначения. Столичный производитель "ЭлТИ" получил регистрационное удостоверение на собственное медицинское изделие: титановую сетку для хирургической пластики мягких тканей», — сказал Владислав Овчинский. По его словам, на данный момент компания ведет переговоры о начале поставок материала в российские больницы.

Как рассказали в самой компании, такую сетку применяют, в том числе, при хирургических операциях, а также для лечения заболеваний травм органов брюшной полости. Она выполняет функцию соединительной ткани и обычно изготовлена из полипропилена. Титановый вариант имеет более высокую биосовместимость, что снижает риск отторжения материала. «Мощности предприятия позволят выпускать до 7 тыс. изделий в год», — отметил гендиректор компании Антон Овчинников. Он добавил, что производитель также намерен запатентовать шовный материал для титана, который можно использовать в хирургии для сшивания кожи, подкожно-жировой клетчатки мышц или сухожилий.

Как уточнили в мэрии Москвы, компания — резидент биомедицинской площадки «Мосмедпарк», которой управляет технопарк «Строгино». Здесь работают предприятия фармацевтической отрасли, их испытательные лаборатории и центры клинических исследований, которые разрабатывают и выпускают препараты, не имеющие аналогов в России. Как участник еще одного кластера — московского инновационного — «ЭлТИ» ранее получила государственный грант в 300 тыс. рублей на покупку оборудования.

В целом, по официальным данным, производством лекарственных препаратов и медицинских изделий в Москве занимается более 200 предприятий. Как полагают в городском правительстве, развитию отрасли помогает государственная поддержка: налоговые льготы, субсидии и льготные займы. С предприятиями также заключают офсетные контракты: всего с 2017 года мэрия столицы подписала 6 таких договоров на поставку лекарств, медицинских изделий и продукции для молочных кухонь. Кроме того, большой фармацевтический кластер создают в особой экономической зоне «Технополис "Москва"», который на данный момент объединил уже 9 крупных разработчиков и производителей лекарственных препаратов.