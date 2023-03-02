В ФСБ рассказали об операции по уничтожению украинских националистов в Брянской области

Российские военные и спецслужбы проводят операцию по уничтожению нарушивших госграницу вооруженных украинских радикалов в Брянской области.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил об одном погибшем в результате обстрела украинской диверсионно-разведывательной группой автомобиля в Брянской области; также он рассказал об одном раненом ребенке.

Кроме того, информагентства сообщили о захвате заложников в селах Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области. По данным ТАСС, диверсанты, проникшие на территорию РФ из Черниговской области, удерживают до шести мирных жителей. Агентство уточняет, что речь идет о нескольких десятках вооруженных националистов.