Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) потребовала от правительства ФРГ предпринять срочные меры к преодолению гигантской по меркам страны инфляции в месячном измерении – 8,7%. В числе одной из главных мер названо восстановление работы газопровода «Северный поток».

«Теперь наконец нужно выполнить требования АдГ: снизить налоги, прекратить энергетический поворот, а также отремонтировать и использовать "Северный поток"», – говорится в заявлении партии, выдержки из которого публикует ТАСС.

Тем самым АдГ выступила против перехода по политическим мотивам на кратно более дорогие источники газа и «поворота» в сторону «зелёной» энергетики, стоимость и сроки создания которой, по мнению немецкой оппозиции, ставят под вопрос благосостояние жителей Германии.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению директора Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор по внешним коммуникациям Финансового университета при правительстве РФ Константина Симонова, очередная приостановка банкротства Nord Stream 2 AG может означать желание европейцев сохранить лазейку для возможного восстановления газового сотрудничества с Россией.