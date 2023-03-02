В Кремле сделали заявление после атаки украинских диверсантов в Брянской области

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами сделал заявление о ситуации, которая развивается сейчас в приграничном районе Брянской области, куда проникли украинские диверсанты.

По словам представителя Кремля, глава государства получает доклады от ФСБ, Минобороны и Росгвардии о том, что там сейчас происходит, передаёт агентство «Интерфакс».

«Президент Путин в Кремле, – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. – Он получает регулярные постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывает руководитель ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и руководитель Росгвардии Золотов».

Он пояснил, что «силовики докладывают о тех действиях, которые принимают упомянутые мной силовые ведомства по противодействию террористам».

Кроме того, комментируя ситуацию в Брянской области, Песков заявил, что на российский регион осуществлена атака террористов.

«Речь идёт об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для их уничтожения. На международной арене мы как обращали, так и будем обращать внимание, привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков признался, что не в курсе, будет ли изменен статус спецоперации в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области.

«Не знаю, пока не могу сказать», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Кроме того, Песков опроверг появившуюся в СМИ информацию о проведении 2 марта заседания Совбеза РФ. Как утверждает пресс-секретарь президента, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) глава государства проведёт 3 марта.

«Нет, таких планов на 2 марта не было. У президента в графике на завтра стоит проведение Совбеза, оперативного совещания с постоянными членами СБ», – заявил Песков.

Как писал «Эксперт», по данным Центра общественных связей ФСБ, российские военные и спецслужбы проводят операцию по уничтожению нарушивших госграницу вооруженных украинских радикалов в Брянской области.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил об одном погибшем в результате обстрела украинской диверсионно-разведывательной группой автомобиля в Брянской области, также он рассказал об одном раненом ребёнке.

Кроме того, информагентства писали о захвате заложников в сёлах Любечане и Сушаны Климовского района области. По данным ТАСС, диверсанты, проникшие на территорию РФ из Черниговской области, удерживали до шести мирных жителей. Агентство уточняет, что речь идет о нескольких десятках вооруженных националистов.