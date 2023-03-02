Время работы таксистов предложили ограничить 12 часами

Министерство транспорта РФ разработало проект постановления правительства, вводящий ограничения по времени работы легковых такси в России.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Период передачи заказа легкового такси перевозчику не может превышать 12 часов с момента получения службой заказа легкового такси информации о готовности к выполнению перевозчиком первого заказа легкового такси после применения ежедневного или еженедельного отдыха, продолжительность которых установлена ПДД РФ», — указывается в тексте документа.

Проект также предполагает, что время работы таксиста может быть приостановлено, однако не позже, чем через пять часов после начала первой поездки в сутки.

Поясняется, что инициатива направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения и качества оказания услуг по перевозке пассажиров легковым такси.

Норма может вступить в силу 1 сентября 2023 года и действовать до 1 сентября 2029 года.