«Все достаточно благополучно»: Набиуллина оценила положение в банковском секторе

Российские банки потеряли в прошлом году 400 млрд рублей прибыли из-за волатильности курсов и невозможности хеджировать валютные риски. В этом году прибыль кредитных организаций, по предварительным консервативным оценкам, может превысить 1 трлн рублей. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече в Ассоциации банков России.

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«Российская финансовая система показала себя с лучшей стороны. В предыдущие периоды банки действительно нарастили запас прочности, который оказался достаточным не только для того, чтобы просто пережить беспрецедентный санкционный удар, но и чтобы работать бесперебойно, продолжать кредитование, поддержать кредитными каникулами своих клиентов в самый трудный момент. Ключевое: банки не просто не проели запасы прошлых лет, но и смогли очень быстро перестроить бизнес-модели и вновь начать зарабатывать», — заявила Набиуллина.

Глава ЦБ подчеркнула, что с ресурсами и ликвидностью у российских банков сейчас «все достаточно благополучно». В этом году регулятор ожидает прирост средств населения в кредитных организациях несколько выше уровня прошлого года, а поступление средств компаний может увеличиться приблизительно на 15%. Рост корпоративного и необеспеченного потребительского кредитования, по данным Набиуллиной, ожидается на уровне 10%, выдачи ипотечных кредитов могут вырасти на 15%.

«Предварительный, возможно, где-то консервативный, прогноз по прибыли на этот год — больше 1 трлн рублей. Это ниже, чем в 2021 году, потому что расходы на резервы будут все еще достаточно высокими с учетом вызревания проблем и отмены послаблений в этом году», — отметила Набиуллина.

Она также обратила внимание, что недавнее добавление в санкционные списки новых банков уже не воспринимается «как шоковое событие и не создает системных рисков».

