XV Международный экономический форум государств – участников СНГ «Диалог интеграций: СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС»

Форум организуется Ассоциацией «Деловой Центр экономического развития СНГ» при поддержке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и станет авторитетной площадкой для обсуждения проблем бизнеса с участием государственной власти стран СНГ.

Задача Форума – выработка и принятие совместных взвешенных решений, выявление интересов, установление долгосрочных партнерских отношений, получение обратной связи и планирование дальнейших шагов к экономическому развитию Содружества.

В работе Форума примут участие: Генеральный секретарь СНГ С.Н. Лебедев, Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии М.В. Мясникович, Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь И.В. Петришенко, Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан С.М. Жумангарин, Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики А.А. Касымалиев и другие. Также предполагается участие вице-премьеров правительств других стран СНГ (членов Экономического совета СНГ), руководящих работников министерств экономического развития, финансов, промышленности и торговли, представителей органов власти, торгово-промышленных палат, отраслевых объединений и банковских сообществ, предпринимателей государств – участников СНГ.

В 2023 году в СНГ председательствует Кыргызская Республика; в рамках Форума запланировано обсуждение перспектив экономического сотрудничества государств – участников СНГ, вопросов дальнейшего развития экономической интеграции и промышленной кооперации с участием ведущих экспертов интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС, представителей власти и бизнеса.

Параллельно с деловой программой и работой тематических секций и круглых столов по финансам, промышленности, транспорту и логистике, «зеленой экономике», здравоохранению, и другим направлениям, на площадке Центра международной торговли пройдет выставка проектов участников Форума. В заключение мероприятия пройдет церемония награждения почетным знаком «Лидер бизнеса СНГ».

Учитывая сложную геополитическую и экономическую ситуацию в мире, диалог между странами СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС как никогда актуален. В этой связи результаты предстоящего Форума станут экспертным мнением бизнеса и интеграционных объединений на вызовы времени. Итоги Форума и стенограммы будут оформлены в виде книжного издания и представлены заинтересованным сторонам.

Место проведения Форума: г. Москва, Центр международной торговли, Конгресс-центр, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 4.

С дополнительной информацией Вы можете ознакомиться на сайте Форума.