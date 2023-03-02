Европейские биржи подхватили «медвежью болезнь»

Европейская статистика начала играть за фондовых «медведей» позже американской, но теперь мало уступает ей в этом плане. Как и в США, она стала показывать, что инфляция после некоторого снижения вновь переходит к росту. Кампания центробанков по борьбе с ней оказалась не столь успешной, как в какой-то момент показалось рынкам и, возможно, самим регуляторам.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик