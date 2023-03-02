Европейская статистика начала играть за фондовых «медведей» позже американской, но теперь мало уступает ей в этом плане. Как и в США, она стала показывать, что инфляция после некоторого снижения вновь переходит к росту. Кампания центробанков по борьбе с ней оказалась не столь успешной, как в какой-то момент показалось рынкам и, возможно, самим регуляторам.
Европейские биржи подхватили «медвежью болезнь»
Европейские акции начали март падением на фоне внезапного ускорения инфляции в Германии. Индекс STOXX 600 достиг трехнедельного минимума, а доходность немецких 10-летних гособлигаций – максимума с 2011 года
piqsels
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