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Европейские биржи подхватили «медвежью болезнь»

Глеб Баранов
2 марта 2023, 00:53

Европейские акции начали март падением на фоне внезапного ускорения инфляции в Германии. Индекс STOXX 600 достиг трехнедельного минимума, а доходность немецких 10-летних гособлигаций – максимума с 2011 года

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