Акции дня: бумаги ВТБ подогрели перспективы по итогам квартала

Акции банка ВТБ торговались в плюсе на Мосбирже в понедельник, 20 марта. Котировки выросли на +14,68% до 0,019 руб. за штуку.

Толчок к росту дала новость о том, что за первый квартал 2023 года ВТБ должен получить рекордную прибыль, об этом сообщил глава банка Андрей Костин. Сумму прибыли он не озвучил. Ранее рекордом был результат третьего квартала 2021 года, когда банк заработал 87 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Итоги за 2022 год в ВТБ не раскрывали.

«ВТБ в начале года привлек с помощью допэмиссии более 500 млрд руб. Кроме того, у банка есть планы на еще одно размещение во втором квартале 2023 года для получения 270 млрд руб. Таким образом, планируется удовлетворить потребности банка в капитале. Эти две допэмиссии могут оказать дополнительное давление на бумаги банка», - прокомментировала аналитик «Тинькофф Инвестиций» Ляйсян Хусяинова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +3,20% до 2397,16 пунктов. Индекс РТС вырос на +3,25% до 979,83 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 18:57 мск составила 72,81 долларов за баррель (-0,22%). Российская валюта слабела– 77,12 руб. за доллар.