Credit Suisse ликвидирован

Швейцария лишилась своего второго по величине банка. Credite Suisse Group AG (CS), как говорится, приказал долго жить. 166-летний банк поглощен самым крупным в стране банков, сыра, шоколада и часов банком - UBS Group AG. Правительство Швейцарии поддержало сделку, направленную на сдерживание паники и кризиса доверия к банковской системе на глобальном финансовом рынке. UBS покупает все акции конкурента за 3 млрд швейцарских франков (3,3 млрд долларов) и получает гарантии правительства убытков в размере 9 млрд франков, а также кредит от швейцарского центробанка Swiss National Bank (SNB) в размере 100 млрд франков для обеспечения ликвидности. Кстати, цена покупки акции CS оказалась на 99% ниже рекордной цены 2007 года. Кроме этого, финансовый регулятор Finma объявил об обесценивании облигаций CS приблизительно на 16 млрд франков для обеспечения расходов частными инвесторами.

Переговоры по этой крайне сложной сделке состоялись в выходные и завершились в рекордно короткие сроки. Чрезвычайные обстоятельства заставляли действовать очень быстро, потому что 50-миллиардная помощь центробанка в середине прошлой недели не успокоила инвесторов и не позволила задушить кризис в зародыше. Для ускорения и упрощения сделки власти разрешили провести ее без одобрения акционерами.

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В заявлении Credit Suisse говорится, что поглощение будет завершено к концу года. Главные люди UBS: председатель правления Кольм Келлехер и генеральный директор Ральф Хамерс сохранят свои посты новом банке, объединенные активы которого достигнут 5 трлн долларов. До окончания поглощения руководство CS будет исполнять свои обязанности, затем их судьбу решит администрация UBS. Сейчас, по словам Келлехера, рано говорить о сокращениях персонала, но скорее всего немало сотрудников CS потеряют работу. В UBS надеются сократить расходы к 2027 году более чем на 8 млрд долларов, почти половину всех расходов CS в прошлом году.

«Необходимо было как можно быстрее найти решение,- объяснил чрезвычайные действия банкиров и финансовых властей Швейцарии на пресс-конференции воскресным вечером президент SNB Томас Джордан.

Необходимо было, пишет Bloomberg, действовать до открытия азиатских рынков в понедельник утром.

«Это единственный выход»,- уверена министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Саттер. По ее словам, Credit Suisse был не в состоянии выжить сам. Поглощение его было необходимо для обеспечения стабильности как финансового рынка Швейцарии, так и всего глобального финансового рынка.

Федрезерв (ФРС) и Министерство финансов США приветствовали сделку в далекой Швейцарии. Здесь следует напомнить, что оба швейцарских банка широко представлены в Америке и имеют за океаном десятки отделений.

Кольм Келлехер пообещал сократить инвестиционное подразделение CS, которое приносило в последние годы особенно крупные убытки. Ожидается, что UBS сохранит Swiss Universal Bank, единственное, пожалуй, подразделение CS, сохранившее в последнее время относительную стабильность.

Гарантии правительства убытков были необходимы из-за того, что поглощение проходило в крайне сжатые сроки и было не подготовлено должным образом. К тому же, бухгалтерия Credit Suisse запутана, а активы, по словам Келлехера, точно оценить нелегко. Если поглощение принесет убытки, то UBS возьмет на себя первые 5 млрд франков, а федеральное правительство – следующие 9 миллиардов.

Поглощение банка с более чем полторастолетней историей станет важнейшим рубежом для финансовой системы как Швейцарии, так и всего мира. Credite Suisse раньше назывался Schweizerische Kreditanstalt. Банк основал в 1856 году швейцарец Альфред Эшер для финансирования строительства железных дорог в Швейцарии. Со временем он превратился в банк мирового уровня и стал одним из символов Швейцарии, превратившейся в XX веке в глобальный финансовый центр. CS был крупнейшим банком Швейцарии до 1998 г., когда Union Bank of Switzerland и Swiss Bank Corporation объединились в UBS. Финансовый кризис 2008 года Credite Suisse прошел без проблем особенно в сравнении с другими банками, но последующие полтора десятилетия омрачились многочисленными потрясениями, скандалами, судами и сменами руководства. В последние годы дела банка сильно оставляли желать лучшего: только в последнем квартале прошлого года вкладчики сняли со счетов более 100 млрд долларов. Причем, вера акционеров в то, что дела наладятся, не усилилась даже после увеличения капитала на 4 млрд франков. О крайне тяжелом положении банка красноречиво говорят цифры: Credite Suisse был оценен вечером в пятницу, 17 марта, приблизительно в 7,4 млрд франков; год назад он стоил ок. 20 млрд франков, а в 2007 г., на пике могущества - более 100 млрд.