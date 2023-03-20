Биткоин рванул вверх на фоне банковского кризиса

Даже во время самых сильных кризисов и потрясений находятся страны, люди, компании, валюты, финансовые инструменты и так далее, которым выгодны всеобщие беды. Сейчас бенефициаром банковского кризиса, спровоцированного крахом банков Silicon Valley Bank в США и Credite Suisse в Швейцарии, по крайней мере, пока, похоже, являются криптовалюты в целом и биткоин в частности. Отдельные инвесторы, напуганные многомиллиардными убытками традиционных банков, ищут спасение в криптовалютах и, в первую очередь, в биткоине. Причем, если кризис будет усиливаться и распространяться по планете, что очень даже возможно, то их число, скорее всего, будет быстро расти.
Несмотря на то, что курс главной криптовалюты в понедельник утром на азиатских биржах снизился, как сообщает Reuters, на 1,8% до 27549 долларов за биткоин, вчера, 19 марта, он достигал 28474 долларов, наивысшей с 12 июня 2022 года отметки.
Март пока складывается более чем удачно для самой крупной криптовалюты: на прошлой неделе биткоин вырос на 26%, а за последние 10 дней прибавил еще больше – 35%.
«Все это (стремительный рывок биткоина) вызвано проблемами с ликвидностью,- объясняет чудесное преображение биткоина Маркус Тильсон, возглавляющий отдел исследований и стратегии цифровых активов в сингапурской финансовой компании Matrixport.- Биткоин является альтернативным ликвидным инструментом и поэтому растет сейчас, как на дрожжах».
Маркус Тильсон ожидает, что к концу года биткоин подорожает до 45 тыс. долларов, потому что ликвидность, которую сейчас закачивают центробанки многих стран в банки для предотвращения глобального банковского кризиса, рано или поздно обязательно проникнет и в криптоактивы, как это было, например, в 2021 году, в разгар коронавирусной пандемии, когда центробанки закачивали сотни миллиардов и триллионы долларов в виде поддержки экономике и населению. Тогда-то, кстати, биткоин и достиг рекордных высот, приблизившись к 70 тыс. долларов за криптомонету.
Сейчас шестерка крупнейших центробанков, включая американскую ФРС и европейский ЕЦБ, решила бороться с кризисом повышением ликвидности в банковской системе. Центробанки США, Европы, Великобритании, Канады, Швейцарии и Японии объявили об увеличении числа долларовых операций: если до краха SVB и поглощения Credite Suisse долларовые свопы проходили раз в неделю, то с 20 марта их решено проводить каждый день.
Конечно, растет в цене сейчас не только биткоин, но и другие криптовалюты. Вторая по объемам и значимости – эфир, к примеру, вырос 19 марта до семимесячного максимума 1846,5 долларов, хотя и опустился сегодня в Азии до 1768 долларов.