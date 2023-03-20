Биткоин рванул вверх на фоне банковского кризиса

Даже во время самых сильных кризисов и потрясений находятся страны, люди, компании, валюты, финансовые инструменты и так далее, которым выгодны всеобщие беды. Сейчас бенефициаром банковского кризиса, спровоцированного крахом банков Silicon Valley Bank в США и Credite Suisse в Швейцарии, по крайней мере, пока, похоже, являются криптовалюты в целом и биткоин в частности. Отдельные инвесторы, напуганные многомиллиардными убытками традиционных банков, ищут спасение в криптовалютах и, в первую очередь, в биткоине. Причем, если кризис будет усиливаться и распространяться по планете, что очень даже возможно, то их число, скорее всего, будет быстро расти.

Несмотря на то, что курс главной криптовалюты в понедельник утром на азиатских биржах снизился, как сообщает Reuters, на 1,8% до 27549 долларов за биткоин, вчера, 19 марта, он достигал 28474 долларов, наивысшей с 12 июня 2022 года отметки.