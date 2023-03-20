6 апреля во Дворце на Яузе состоится благотворительный показ спектакля «Гроза» театра «Сатирикон».

Средства, собранные на мероприятии, будут переданы фонду «Дорога Жизни». Фонд помогает детям, которые живут в отдаленных интернатах и детских домах, - там, где нет рядом нужных врачей и медицинского оборудования. Фонд не только разрабатывает медицинский маршрут для каждого ребенка, но и полностью организует его лечение в лучших клиниках страны. Помочь такому ребенку – значит, дать ему шанс найти приемную семью и прожить лучшую жизнь.

«Сатирикон» был и остается театром для людей и про людей. Одной из своих важнейших миссий театр всегда считал социальную. Любое учреждение культуры должно стремиться к тому, чтобы не просто говорить обществу о человеколюбии, но и активно оказывать благотворительную помощь и менять мир к лучшему. Для нас такой активной деятельностью будет помощь фонду «Дорога жизни».

Каждый зритель, купивший билет на «Грозу» 6 апреля, не просто увидит спектакль, но и внесет свой вклад в поддержку детей, которым необходима помощь: и медицинская, и человеческая. У большинства подопечных фонда нет родителей. Мы верим, что помощь самым слабым и незащищенным поможет улучшить нравственное здоровье общества и со временем увеличит число постоянных попечителей благотворительных фондов.

«Гроза» – одна из свежих премьер «Сатирикона», поставленная худруком театра Константином Райкиным. Уже полгода спектакль уверенно держит зрительский интерес и собирает положительные отклики зрителей разного возраста. В 2023 году актуальность «Грозы», как и зрительское внимание, заметно выросли: в апреле мир отмечает 200-летие автора пьесы – великого русского драматурга А.Н.Островского. Учитывая ажиотаж и значимость спектакля, «Сатирикон» для благотворительного показа выбрал именно «Грозу». Таким образом, театр использует возможность привлечь большее количество людей к благотворительной помощи посредством искусства.