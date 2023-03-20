Большинство граждан Франции выступили за вынесение вотума недоверия правительству страны

Примерно две трети французов готовы поддержать вынесение депутатами вотума недоверия правительству страны из-за решения принять пенсионную реформу без одобрения Национального собрания.

Об этом говорят данные опроса Elabe для телеканала BFM TV, согласно которым 68% респондентов выступилии за поддержку соответствующего развития событий, передает «Интерфакс».

Уточняется, что из числа проголосовавших в прошлом году во втором туре выборов за действующего президента Эммануэля Макрона убеждены в том, что правительство заслужило вотум недоверия, около половины (51%).

Национальное собрание 20 марта планирует рассмотреть два запроса о голосовании по этой теме — один из них подан возглавляемым Марин Ле Пен «Национальным объединением», второй направлен независимой парламентской группой Liot.

Если один из них будет принят, правительству придется уйти в отставку. Для вынесения вотума недоверия требуется 287 голосов — это возможно лишь при условии, что большинство республиканцев, а также все депутаты от «Национального объединения», «Нового народного экологического и социального союз» (Nupes) и Liot проголосуют «за».

На прошлой неделе, 16 марта, премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила о решении кабмина принять законопроект о пенсионной реформе без согласия Национального собрания, в соответствии со статьей 49.3 Конституции страны. Инициатива, предполагающая повышение пенсионного возраста до 64 лет, вызвала недовольство среди населения Франции и спровоцировала волну протестов.