Чистая прибыль «Совкомфлота» в 2022 году увеличилась почти в 11 раз

Судоходная компания «Совкомфлот» опубликовала данные о ключевых финансовых показателях по стандартам МСФО за прошлый год.

Как говорится в отчете, опубликованном на сайте предприятия, в 2022 году выручка «Совкомфлота» выросла до $1,9 млрд. Чистая прибыль составила $385,2 млн, продемонстрировав рост в 10,8 раза год к году.

Показатель EBITDA за 2022 год поднялся на 53,2%, превысив $1 млрд; прибыль от эксплуатации судов соста вила $1,1 млрд (рост примерно на 50% год к году).

Операционная прибыль выросла в 2,5 раза, до $577,8 млн. Прибыль до налогообложения — $452,4 млн.

ПАО «Совкомфлот» (полное название — «Современный коммерческий флот») — крупнейшая в РФ судоходная компания, ее штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге. Предприятие, основанное в 1988 году на базе Всесоюзного хозрасчетного внешнеторгового объединения «Совкомфлот», относится к мировым лидерам по морской транспортировке СПГ, нефти и нефтепродуктов, а также по обслуживанию и обеспечению морской добычи углеводородов.

Активы компании составляют $6,4 млрд, чистый долг — $928,3 млн.