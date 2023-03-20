Деловая активность в российской экономике выросла до двухлетнего максимума

Индикатор бизнес-климата Банка России вырос с 5,5 пункта в феврале до 6,9 пункта в марте, превысив среднегодовое значение 2021 года. Уже два месяца подряд российские предприятия отмечают улучшение как текущих условий ведения бизнеса, так и краткосрочных ожиданий по производству и спросу, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

Статья по теме: Что развивать в первую очередь – регионы для бизнеса или бизнес для регионов?

«Этот индекс характеризует деловую активность российской экономики. И его динамика свидетельствует о том, что восстановление российской экономики после весьма ощутимого провала во втором квартале прошлого года началось уже в третьем квартале. И после небольшой паузы в сентябре экономический рост ускорился. Особенно заметное ускорение наблюдается в начале этого года, причем это ускорение затрагивает широкий круг отраслей», — пояснил директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

Как следует из доклада ЦБ, текущие условия ведения бизнеса наиболее позитивно оценивают руководители предприятий оптовой торговли и строительства, а положительных перемен ждут больше всего в сфере транспортировки и хранения, а также в сельском хозяйстве. Ожидания по объемам производства улучшаются второй месяц подряд как в целом по экономике, так и среди предприятий обрабатывающих производств, строительства и сферы услуг. При этом в условиях дальнейшего развития импортозамещения ожидания производителей инвестиционных товаров остаются наиболее позитивными, отметили в ЦБ.

Оценки спроса в марте достигли максимальных значений с начала года. Наиболее заметно — среди предприятий оптовой торговли (за исключением оптовой торговли автотранспортными средствами), а также обрабатывающих отраслей, производящих потребительские и промежуточные товары. При этом самые негативные оценки сохранились в розничной торговле.

«Ценовые ожидания предприятий выросли после их снижения в предыдущие два месяца, наиболее заметно – в торговле. Предприятия сферы услуг, транспортировки и хранения также видят дополнительное пространство для повышения цен на свою продукцию (услуги) в связи с ростом спроса, оценки которого в марте находились на максимумах с 2017 г. В добыче и сельском хозяйстве, наоборот, ценовые ожидания заметно снизились», — говорится в докладе ЦБ.

