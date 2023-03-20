Крупнейшие центробанки бросились закачивать доллары в финансовую систему

Федеральная резервная система (ФРС), главный банк в США, а также центробанки объединенной Европы и еще четырех развитых стран: Великобритании, Швейцарии, Канады и Японии предприняли меры по облегчению доступа к долларовой ликвидности в масштабах всей планеты. Сделано это для успокоения финансовых рынков и обеспечения на них стабильности после крахов SVB в Америке и Credite Suisse в Швейцарии.

Как говорится в совместном заявлении центробанков вышеупомянутых стран от 19 марта, с понедельника, 20 марта, они решили перейти от еженедельных к ежедневным долларовым аукционам для «снятия напряженности на глобальных кредитных рынках». Речь идет об ежедневных свопах между ФРС, Европейским центробанком (ЕЦБ), Bank of England (ВоЕ), Swiss National Bank (SNB), Bank of Canada и Bank of Japan, которые продлятся как минимум до конца апреля.

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Обращает на себя внимание то, что для долларовых свопов выбраны страны, находящиеся в разных временных зонах. В последний раз центробанки прибегали к таким мерам три года назад, во время коронавирусной пандемии. Эти меры были объявлены через несколько часов после того, как SNB заявил о поглощении крупнейшим швейцарским банком UBS второго по величине в Швейцарии банка Credit Suisse, оказавшегося на грани банкротства на прошлой неделе. В Европе финансовые власти встревожены тем, что большие потери, которые несут акционеры Credit Suisse и владельцы обнуленных облигаций, могут резко увеличить на этой неделе давление на кредитных рынках.

ФРС впервые создала своповую сеть в 2007 году. Американский центробанк снабжал глобальные банки долларами во время резких обострений ситуации на финансовых рынках. Кредиторы за пределами США могут пользоваться своповыми линиями для получения долларов в обмен на валюту своих, внося залог в собственные центробанки.

Руководство ЕЦБ провел в воскресенье вечером видеокенференцию, на которой были утверждены ежедневные свопы с ФРС.

«Сеть своповых линий между данными центробанками обеспечивает важную поддержку ликвидности для снижения напряженности на глобальных кредитных рынках,- говорится в совместном заявлении 6 ведущих центробанков.- Это поможет домохозяйствам и бизнесам с брать кредиты».

ВоЕ официально сообщит подробности о ежедневных операциях с долларами 8.15 по Гринвичу (11.15 по московскому времени). Сделать заявку можно будет в течение получаса с 8.15 до 8.45, а результаты планируют объявлять через час с небольшим, в 10 часов утра. Долларовые свопы будут проходить по курсу, эквивалентному американской ставке овернайт, т.е. процентной ставке по депозитам на день, плюс 0,25%.

ФРС еще три года назад открыла особое подразделение – РЕПО FIMA, через которое центробанки и международные финансовые организации могут заключать соглашения с центробанком об обратном выкупе и торговать американскими гособлигациями за доллары. FIMA было создано во время коронавирусной пандемии и с 2021 года работает на постоянной основе.