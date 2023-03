Крупнейшие центробанки бросились закачивать доллары в финансовую систему

Федеральная резервная система (ФРС), главный банк в США, а также центробанки объединенной Европы и еще четырех развитых стран: Великобритании, Швейцарии, Канады и Японии предприняли меры по облегчению доступа к долларовой ликвидности в масштабах всей планеты. Сделано это для успокоения финансовых рынков и обеспечения на них стабильности после крахов SVB в Америке и Credite Suisse в Швейцарии.

Как говорится в совместном заявлении центробанков вышеупомянутых стран от 19 марта, с понедельника, 20 марта, они решили перейти от еженедельных к ежедневным долларовым аукционам для «снятия напряженности на глобальных кредитных рынках». Речь идет об ежедневных свопах между ФРС, Европейским центробанком (ЕЦБ), Bank of England (ВоЕ), Swiss National Bank (SNB), Bank of Canada и Bank of Japan, которые продлятся как минимум до конца апреля.