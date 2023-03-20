«ГАЗ» готовится выиграть битву у немцев

ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» направил обращение в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием признать недействительным расторжение соглашения с немецкий концерном Volkswagen о контрактной сборе авто в Нижнем Новгороде. Согласно материалам из картотеки арбитражных дел, иск был подан 15 марта. «ГАЗ» планирует взыскать с Volkswagen 15,6 млрд рублей в качестве компенсации за убытки.
По ходатайству «ГАЗа» суд 17 марта запретил любые регистрационные действия, связанные ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала российской «дочки» Volkswagen, а также подконтрольных ей юридических лиц». Ранее стало известно, что Volkswagen планирует завершить продажу трех российских дочерних компаний местным инвесторам до конца первой половины 2023 года.
Автоэксперт Максим Пастушенко напомнил, что ранее, когда «ГАЗ» заключил контракт с Volkswagen, часть договоренностей подразумевала сборку легковых авто на конвейерах российской компании, освобождая при этом мощности завода в Калуге под другие цели.
«Но потом “ГАЗ” решил, что можно просто закупить импортные компоненты. Из соглашения с немецкой компанией следовало, что на обновленную “Газель NN”, например, Volkswagen будет поставлять коробки передач и двигатели Cummins. На “ГАЗе” приостановили свои разработки в данной области и ждали налаживания производства с комплектующими зарубежного производства. Все почти получилось, но Volkswagen взял и ушел из РФ. Все схлопнулось: и производство, и поставки», — рассказал Максим Пастушенко «Эксперту». Впрочем, к чести российской компании, нужно признать, что ей удалось достаточно оперативно найти замену: модернизировать собственную коробку и найти двигатели, в том числе — российского производства.
«Но, понятное дело, что “ГАЗ” при этом понес большие потери. Соответственно, они справедливо негодуют и хотят предъявить бывшим партнерам за убытки. Сейчас наложен арест на оборудование Volkswagen, то есть либо немцы его выкупают, либо оно становится российским. Как это может выглядеть: Нижегородский суд обратится в международный и скажет, что у них есть решение в отношении юридического лица Германии. И по идее это должно работать так, что немцев “выдадут”. Но в свете текущих событий, такого может и не произойти. С другой стороны, Volkswagen очень хочет вернуться в РФ. Но пока они не закроют вопросы с иском, они не смогут этого сделать», — добавил он.
В свою очередь руководитель правового департамента ООО «Ресурс Лекс» Андрей Моисеев заметил в комментарии «Эксперту», что суды очень осторожно применяют обеспечительные меры.
«Всегда важно смотреть какую мотивировку даёт суд. В данном случае суд сослался на то, было принято решение о прекращении ответчиком экономической деятельности. Это в свою очередь ведет к ухудшению показателей финансово-хозяйственной деятельности в будущем, что может привести к уменьшению финансовых активов. На мой взгляд, данная формулировка очень интересна. И вполне может быть применена и в иных случаях. Что же касается последствий в этом конкретном деле, то ответчик уже не сможет беспрепятственно распоряжаться долями и попавшим под обеспечительные меры имуществом», — заключил эксперт.