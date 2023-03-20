«ГАЗ» готовится выиграть битву у немцев

ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» направил обращение в Арбитражный суд Нижегородской области с требованием признать недействительным расторжение соглашения с немецкий концерном Volkswagen о контрактной сборе авто в Нижнем Новгороде. Согласно материалам из картотеки арбитражных дел, иск был подан 15 марта. «ГАЗ» планирует взыскать с Volkswagen 15,6 млрд рублей в качестве компенсации за убытки.

По ходатайству «ГАЗа» суд 17 марта запретил любые регистрационные действия, связанные ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала российской «дочки» Volkswagen, а также подконтрольных ей юридических лиц». Ранее стало известно, что Volkswagen планирует завершить продажу трех российских дочерних компаний местным инвесторам до конца первой половины 2023 года.

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Автоэксперт Максим Пастушенко напомнил, что ранее, когда «ГАЗ» заключил контракт с Volkswagen, часть договоренностей подразумевала сборку легковых авто на конвейерах российской компании, освобождая при этом мощности завода в Калуге под другие цели.

«Но потом “ГАЗ” решил, что можно просто закупить импортные компоненты. Из соглашения с немецкой компанией следовало, что на обновленную “Газель NN”, например, Volkswagen будет поставлять коробки передач и двигатели Cummins. На “ГАЗе” приостановили свои разработки в данной области и ждали налаживания производства с комплектующими зарубежного производства. Все почти получилось, но Volkswagen взял и ушел из РФ. Все схлопнулось: и производство, и поставки», — рассказал Максим Пастушенко «Эксперту». Впрочем, к чести российской компании, нужно признать, что ей удалось достаточно оперативно найти замену: модернизировать собственную коробку и найти двигатели, в том числе — российского производства.

«Но, понятное дело, что “ГАЗ” при этом понес большие потери. Соответственно, они справедливо негодуют и хотят предъявить бывшим партнерам за убытки. Сейчас наложен арест на оборудование Volkswagen, то есть либо немцы его выкупают, либо оно становится российским. Как это может выглядеть: Нижегородский суд обратится в международный и скажет, что у них есть решение в отношении юридического лица Германии. И по идее это должно работать так, что немцев “выдадут”. Но в свете текущих событий, такого может и не произойти. С другой стороны, Volkswagen очень хочет вернуться в РФ. Но пока они не закроют вопросы с иском, они не смогут этого сделать», — добавил он.

В свою очередь руководитель правового департамента ООО «Ресурс Лекс» Андрей Моисеев заметил в комментарии «Эксперту», что суды очень осторожно применяют обеспечительные меры.

«Всегда важно смотреть какую мотивировку даёт суд. В данном случае суд сослался на то, было принято решение о прекращении ответчиком экономической деятельности. Это в свою очередь ведет к ухудшению показателей финансово-хозяйственной деятельности в будущем, что может привести к уменьшению финансовых активов. На мой взгляд, данная формулировка очень интересна. И вполне может быть применена и в иных случаях. Что же касается последствий в этом конкретном деле, то ответчик уже не сможет беспрепятственно распоряжаться долями и попавшим под обеспечительные меры имуществом», — заключил эксперт.