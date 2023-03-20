Игорь Шувалов: за 10 лет ВЭБ привлек более 80 млрд юаней для финансирования проектов в РФ

Глава ВЭБ.PФ Игорь Шувалов сделал программное заявление, касающееся развития российско-китайских отношений.

«Сегодня в своей статье председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что товарооборот России и Китая по итогам 2022 года на 116% выше, чем 10 лет назад. Китай — ключевой экономический лидер ШОС, построение стабильных и долгосрочных отношений с которым обладает огромным потенциалом для развития российского бизнеса, поскольку отношения России и Китая не зависят от глобальной политической конъюнктуры», — заявил Игорь Шувалов.

«За последние десять лет ВЭБ привлек более 80 млрд юаней для финансирования проектов в России, ключевым партнёром здесь выступает Государственный банк развития Китая. Это прежде всего проекты в промышленности, энергетике и инфраструктуре (например, инфраструктура Северного морского пути)», — отметил он.

Глава ВЭБ.РФ добавил, что в настоящее время одним из приоритетных направлений может стать экономическое сотрудничество в строительстве инфраструктуры. Ведь Россия имеет уникальные ресурсы, которыми Китай может воспользоваться и создать продукт, который нужен всему миру.

«Сегодня есть все условия для того, чтобы российские и китайские предприниматели создавали продукты совместного производства, которые будут интересны третьим рынкам. А КНР и РФ смогут демонстрировать лучшие стандарты взаимодействия и предоставлять возможности для инвестиций на внутренних рынках», — заключил Игорь Шувалов.