Как рассчитать кредит в банке?

Центральным банком РФ проводилось исследование, согласно которому 64% заемщиков испытывали сложности с оплатой своих кредитов. Часто это происходит из-за неправильного распределения кредитной нагрузки, в результате чего могут возникать просрочки платежей.

Необходимо понимать, как правильно рассчитать ежемесячный платеж по кредиту – это та сумма, которую заемщик обязан вносить по кредитному договору, чтобы исполнять свои кредитные обязательства.

Структура ежемесячного платежа

Когда вы берете кредит наличными или на карту, вы обязываетесь регулярно вносить определенную сумму средств для погашения своего кредита. Это фиксированный платеж, сумма которого складывается из двух цифр – основной суммы долга и начисленных процентов за пользование банковскими денежными средствами.

В кредитном договоре указывается минимальный платеж, т.е. та сумма, которую заемщик обязан оплачивать каждый месяц. Он может платить эту сумму, либо больше, тем самым досрочно гася кредит. Если заемщик платит меньше минимальной суммы, то он выходит в просрочку, а банк начисляет пени.

Виды ежемесячных платежей

Существует 2 вида ежемесячных платежей:

Аннуитетный. В течение всего периода кредитования заемщик платит одинаковые суммы каждый месяц. Но нужно учитывать, что общая сумма переплаты при такой схеме будет больше. Дифференцированный. При такой схеме сумма платежа уменьшается к концу срока кредитования. Доля основного долга оказывается неизменной на весь период действия кредита, при этом каждый месяц уменьшается доля процентов, т.к. основная сумма долга становится меньше.

Как можно посчитать ежемесячный платеж?

Существует несколько способов, как посчитать кредит банка, т.е. ту сумму, которую необходимо будет оплачивать каждый месяц:

Рассчитать кредит онлайн в кредитном калькуляторе. Заемщику необходимо внести сумму кредита, срок, ставку по процентам, а также тип платежей – аннуитетный или дифференцированный.

В отделении банка. Все условия кредитования можно заранее узнать в отделении самого банка, где специалист поможет вам рассчитать сумму, а также ответит на другие вопросы.

Самостоятельно. Для этого можно воспользоваться формулами, о которых мы поговорим позже.

Как рассчитать аннуитетный платеж?

Чтобы правильно рассчитать сумму, необходимо знать сумму и срок кредита, а также процентную ставку. Формула выглядит следующим образом:

Сумма кредита * Коэффициент аннуитета

Коэффициент аннуитета рассчитывается так:

m * (1 + m)n / (1 + m)n – 1, где

m – месячная процентная ставка;

n – количество платежей.

Как посчитать дифференцированный платеж?

Он рассчитывается по формуле:

Часть основного долга * Сумма процентов

Сумму основного долга вычислить просто – необходимо поделить сумму кредита на срок кредитования.

Сумма процентов пересчитывается каждый месяц. Чаще всего используется следующая формула:

Остаток долга * Годовая ставка * Количество дней, за которые начислены проценты/Количество дней в году

С каждым месяцем сумма процентов будет уменьшаться из-за уменьшения основного долга, поэтому и сумма платежа будет меняться.

Какой тип платежей выбрать?

При дифференцированных платежах общая выплаченная сумма по кредиту будет меньше, но на первых этапах размеры платежей больше, чем при фиксированных аннуитетных платежах, поэтому есть риск не справиться с такой нагрузкой.

Каждый банк предлагает свою схему платежей, поэтому все зависит от конкретного случая. Рекомендуем вам внимательно изучить кредитные предложения Газпромбанка, чтобы принять взвешенное решение, прежде чем взять кредит.