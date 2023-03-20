Какой принтер выбрать для домашнего офиса?

Эта потребность еще больше для тех, у кого небольшой бизнес и нужно иметь дело с бумажными документами, заметками, подписями и файлами и т.п. Рынок уже разделяет принтеры на бытовые модели и модели, предназначенные для офисов и рабочих сред. Что касается разрешения, то большинство принетров вполне отвечает потребностям тех, кому необходимо печатать документы и файлы, даже с изображениями. Потребителям стоит обратить внимание на принтеры Brady, которые идеальны для домашнего офиса.

Как выбрать принтер для домашнего офиса?

Принтер или МФУ?

Многофункциональное устройство объединяет функции принтера, копира и сканера в одном устройстве. На сегодняшний день они являются наиболее распространенными моделями в сегменте оборудования для дома и малого бизнеса, а цена не сильно отличается от стоимости обычного принтера.

С другой стороны, некоторые бренды делают ставку на стандартные принтеры для подачи чернил, чтобы предложить более низкую стоимость печати одной страницы. Следовательно, необходимо проанализировать, что является лучшим соотношением цены и качества для вашего использования или для вашего бизнеса, так как основным моментом является использование устройства во всех его функциях.

Струйная или лазерная печать?

Основными системами подачи чернил являются струйные принтеры, те, которые используют экотанк и те, которые используют тонер для лазерной печати.

Струйные принтеры предназначены для документов и фотографий в целом и обычно являются самыми дешевыми на рынке. Печать может быть медленнее, но хорошее оборудование обеспечит высокую точность цветопередачи и даже фотографий, если используется фотобумага. Рекомендуется использовать картриджи от самих производителей, которые также предлагают экономичные варианты, сверхбольшой тип, дающий больше отпечатков. В то же время есть картриджи и зарядные устройства других марок, которые отлично работают в принтерах и стоят дешевле.

Лазерные принтеры больше подходят для офисов и компаний из-за их качества и гибкости, особенно для черно-белых документов. Для этого они представляют собой более крупное и дорогое оборудование, а это означает, что они не должны быть частью поисковых запросов домашних пользователей и владельцев малого бизнеса — если только бизнес не растет и быстрая печать с высоким разрешением не является необходимостью в ближайшем будущем.

Для домашнего офиса и малого бизнеса беспроводные принтеры — очень практичный вариант. Они помогают организовать пространство, с установкой оборудования в доступном для всех месте, но не обязательно на вашем рабочем столе, при этом есть возможность подключить компьютер кабелем для рутинной печати.