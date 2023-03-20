Какой принтер выбрать для домашнего офиса?

Эта потребность еще больше для тех, у кого небольшой бизнес и нужно иметь дело с бумажными документами, заметками, подписями и файлами и т.п. Рынок уже разделяет принтеры на бытовые модели и модели, предназначенные для офисов и рабочих сред. Что касается разрешения, то большинство принетров вполне отвечает потребностям тех, кому необходимо печатать документы и файлы, даже с изображениями. Потребителям стоит обратить внимание на принтеры Brady, которые идеальны для домашнего офиса.
Как выбрать принтер для домашнего офиса?
- Принтер или МФУ?
Многофункциональное устройство объединяет функции принтера, копира и сканера в одном устройстве. На сегодняшний день они являются наиболее распространенными моделями в сегменте оборудования для дома и малого бизнеса, а цена не сильно отличается от стоимости обычного принтера.
С другой стороны, некоторые бренды делают ставку на стандартные принтеры для подачи чернил, чтобы предложить более низкую стоимость печати одной страницы. Следовательно, необходимо проанализировать, что является лучшим соотношением цены и качества для вашего использования или для вашего бизнеса, так как основным моментом является использование устройства во всех его функциях.
- Струйная или лазерная печать?
Основными системами подачи чернил являются струйные принтеры, те, которые используют экотанк и те, которые используют тонер для лазерной печати.
Струйные принтеры предназначены для документов и фотографий в целом и обычно являются самыми дешевыми на рынке. Печать может быть медленнее, но хорошее оборудование обеспечит высокую точность цветопередачи и даже фотографий, если используется фотобумага. Рекомендуется использовать картриджи от самих производителей, которые также предлагают экономичные варианты, сверхбольшой тип, дающий больше отпечатков. В то же время есть картриджи и зарядные устройства других марок, которые отлично работают в принтерах и стоят дешевле.
Лазерные принтеры больше подходят для офисов и компаний из-за их качества и гибкости, особенно для черно-белых документов. Для этого они представляют собой более крупное и дорогое оборудование, а это означает, что они не должны быть частью поисковых запросов домашних пользователей и владельцев малого бизнеса — если только бизнес не растет и быстрая печать с высоким разрешением не является необходимостью в ближайшем будущем.
Для домашнего офиса и малого бизнеса беспроводные принтеры — очень практичный вариант. Они помогают организовать пространство, с установкой оборудования в доступном для всех месте, но не обязательно на вашем рабочем столе, при этом есть возможность подключить компьютер кабелем для рутинной печати.