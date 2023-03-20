Караван идет

Буквально в последние недели оценки зарубежных экспертов относительно будущего нефтегазового комплекса РФ достаточно резко поменялись. Еще относительно недавно коллективный Запад по-прежнему лелеял мечты о «разорванном в клочья» локомотиве российской экономики. Теперь же, можно сказать, в его адрес звучат хоть вынужденные, но заслуженные аплодисменты. К примеру, Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило о пересмотре прогноза добычи нефти в РФ в 2023 году в сторону увеличения, теперь она ожидается на уровне 10,35 млн барр. сут. «Не видно никаких признаков того, что международные санкции или уход некоторых крупных западных фирм нанесли прямой ущерб операциям по добыче», — признает в свою очередь агентство Bloomberg. Зато есть явные признаки того, что Россия успешно справляется с новыми вызовами. В частности, об этом свидетельствуют итоги работы ПАО «Роснефть» за 2022 год.

Вытаскивая палки из колес

Производственные показатели «Роснефти» действительно впечатляют. Так, добыча углеводородного сырья за 2022 год выросла на 2,3% и составила 5,10 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. А в IV квартале данный показатель и вовсе достиг 5,50 млн барр./сут. благодаря возобновлению добычи на проекте «Сахалин-1». Кстати, это яркий пример того, как палки в колеса, вставляемые нашими бывшими партнерами, очень быстро ломаются благодаря деятельности отечественных компаний.

Также был установлен абсолютный рекорд по добыче газа — 74,4 млрд куб. Показатель предыдущего года был превышен сразу на 15%.

Конечно, возникает вопрос о том, насколько велик «запас прочности», которым обладают отечественные ВИНК в целом и «Роснефть» в частности. Способны ли они поддерживать свой высокий добычной потенциал на длительную перспективу? И здесь крайне важно отметить, что несмотря на беспрецедентное внешнее давление «Роснефть» не прекратила вкладывать инвестиции в развитие своей минерально-сырьевой базы, то есть в будущее и своего бизнеса и всего мирового энергетического комплекса в целом. И в этом ее принципиальное отличие от западных мейджоров, которые в последние годы резко урезали свои капиталовложения в геологоразведку под воздействием гораздо менее критических внешних обстоятельств — из-за так называемой зеленой повестки и неодобрительных взглядов «экологической шизы».

Итак, «Роснефть» за 2022 г. выполнила на сухопутных территориях РФ более 4,4 тыс. пог. км сейсмических работ 2Д и свыше 6,8 тыс. кв. км 3Д. Было завершено бурение и испытание 64 поисково-разведочных скважин, при этом уровень успешности данных работ составил 80%.

Благодаря таким масштабным геологоразведочным работам были открыты семь месторождений и 153 новых залежей углеводородов, общие запасы которых достигают 0,3 млрд т н.э. Самым крупным открытием стало Мадачагское месторождение на шельфе Печорского моря (извлекаемыми запасы нефти — 82,3 млн т). В результате запасы углеводородов компании по итогам года составили 159,3 млрд б.н.э. (21,5 млрд т н.э.).

Запасы запасами, но ведь главное — не их наличие и темпы прироста, а способность достаточно быстро вводить их в эксплуатацию. И здесь компания также демонстрирует высокую стабильность. Так, проходка в эксплуатационном бурении по итогам прошлого года увеличилась на 3,3%, до 11,2 млн м. И очень важно, что в последние годы «Роснефть», несмотря на макроэкономическую и геополитическую волатильность, поддерживает стабильно высокие объемы эксплуатационного бурения.

Всего в 2022 году было введено в строй свыше 3 тыс. скважин, из них 68% относится к категории горизонтальных, то есть наиболее эффективных (их производительность в два раза выше, чем у наклонно-направленных). На 1,3 тыс. горизонтальных скважин был проведен многостадийный гидроразрыв пласта. Использование горизонтальных скважин позволяет поддерживать стабильную добычу на зрелых месторождениях за счет вовлечения в разработку более сложных запасов, а также снижать затраты.

Драйвер остается прежним

Безусловно, главным драйвером наращивания добычи «Роснефти» уже в ближайшие годы станет мегапроект «Восток Ойл». И крайне важно, что его реализация набирает темпы вопреки западным санкциям. Так, в 2022 г. в рамках проекта было выполнено более 2 тыс. пог. км сейсморазведочных работ 2Д и 2 тыс. кв. км 3Д, завершено бурение шести поисково-разведочных скважин и строительство четырех скважин, еще пять находятся на стадии испытаний. Благодаря этому ресурсная база проекта увеличилась на 300 млн т, до 6,5 млрд т.

И опять-таки параллельно с увеличением минерально-сырьевой базы происходит ее интенсивное вовлечение в разработку. Во второй половине прошлого года началась опытно-промышленная разработка Пайяхского месторождения, объемы бурения уже превысили 25 тыс. м, закончено семь эксплуатационных скважин, продолжается проходка еще пяти.

Ведется также обустройство магистрального нефтепровода «Ванкор — Пайяха — Бухта Север», расширяется береговая и причальная инфраструктура в порту.

Значительная часть западных санкций была направлена против российских нефтепродуктов, а значит — и отечественной нефтепереработки. И показательно, что и здесь «Роснефть демонстрирует завидную устойчивость. В 2022 году на предприятиях компании было переработано 94,4 млн т нефти, глубина переработки увеличилась до 76,2%, выход светлых нефтепродуктов — до 57,1%.

В условиях внешнего давления первоочередное внимание уделяется обеспечению российских потребителей. Поэтому объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке за 2022 г. достиг рекордных 42,1 млн т, увеличившись на 6,0% по сравнению с предыдущим годом. Также крайне важно подчеркнуть, что компания смогла обеспечить свои НПЗ катализаторами собственного производства и даже начала поставлять эту продукцию за рубеж.

Финансовый бастион

Хорошие производственные показатели в сочетании с грамотным менеджментом позволили компании повысить и свою финансовую устойчивость. Так, выручка «Роснефти» увеличилась на 3,2% год к году. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, санкционное давление, резкий рост тарифов на электроэнергию и транспортировку и постоянно меняющиеся, нестабильные налоговые условия, рост издержек Роснефти составил всего 2,2% против инфляции в России порядка 13%.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, за 2022 г. составила 813 млрд руб. Динамика данного показателя была обусловлена рядом внешних факторов. Напомним, что власти Германии фактически украли у российской компании ее перерабатывающие активы на территории ФРГ, осуществили незаконную конфискацию. Тем не менее чистая прибыль компании осталась на высоком уровне, что послужит солидной базой для выплаты дивидендов акционерам.

Особенно обращает на себя внимание рост ключевого финансового показателя — EBITDA, который увеличился сразу на 9,5% и значительно опередил рост выручки, что говорит о жестком контроле над затратами.

Объем капитальных затрат компании в 2022 г. достиг 1,1 трлн руб., увеличившись на 7,9% относительно 2021 года, что свидетельствует об активном инвестировании в новые проекты. Достигнутые производственные и финансовые успехи позволили сократить долг «Роснефти» на 700 млрд рублей по сравнению с началом 2022 г.

Таким образом, несмотря на все оголтелые санкционные выпады, караван успешно движется «по пересеченной местности», умело лавируя и преодолевая препятствия на своем пути. Значит, силы у каравана есть, а его вожатые — опытны и знают правильную дорогу….