Китай выбирает российский газ

В первый день официального визита в Россию Председателя КНР Си Цзиньпина таможенное управление Китая опубликовало итоги газового импорта в январе 2023 года. Первое место по сумме поставок по газопроводам и в сжиженном виде заняла Россия, оттеснив на второе-третье места Туркмению и Катар.

При этом был отмечен значительный рост импорта, прежде всего сжиженного природного газа, после 13-месячного падения. Китайский газовый рынок, особенно СПГ-сектор, тем самым становится еще более перспективным для российского ТЭК.

Статья по теме: «Газпром» ищет газ для Китая

Россия обошла конкурентов

Общие поставки российского газа в первом месяце этого года достигли 2,7 млрд кубических метров. Туркменистан экспортировал по трубопроводам 2,2 млрд кубометров. Столько же, но в виде СПГ — Катар. Австралийский сжиженный газ оттеснен на четвёртую позицию — 1,9 млрд кубов.

Стоит подчеркнуть, что событие зафиксировано по истине неординарное. Еще год назад Россия занимала четвертое место в поставках природного газа в Поднебесную, уступая Туркмении, Катару и Австралии. Так, в январе 2022 года по трубопроводу «Сила Сибири» было поставлено немногим более 1 млрд кубов. Тогда как в первом месяце этого года — почти 2 млрд. То есть, «Газпром» фактически за год удвоил поставки. СПГ год назад было завезено около 500 млн кубометров, сейчас — 770 млн.

Рост российских поставок природного газа в Китай напрямую связан с начавшимся в начале этого года экономическим оживлением после серии пандемийных локдаунов трех предшествующих лет. Соответственно, выросло и потребление энергии.

В прошлом же году импорт только СПГ в Китай, по подсчетам международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), «упал» на почти 20 млрд кубов в результате непрерывного 13-месячного падения, начавшегося в декабре 2021 года. Весь 2022 год покупки СПГ, по данным китайской таможни, снижались по отношению к тем же месяцам прошлого года. Средняя динамика составила минус 22% (в интервале от 7% до 35%).

Но в январе 2023 года КНР импортировала уже 5,210 млн тонн СПГ, что на 7% больше, чем в январе-2022 (4,864 млн тонн). Общий импорт природного газа в итоге в январе 2023-его вырос несколько скромнее к январю 2022 года. Всего на 1% — до 11,3 млрд кубометров. Пока рост ввоза трубного газа отстает от импорта СПГ. Так, поставки трубопроводного газа составили в январе 2023 года 4,48 млрд кубометров после 4,83 млрд кубометров в январе 2022-ого и 4,37 млрд кубометров в декабре прошлого года.

Статья по теме: Год газового перелома

Важно отметить, что экспорт трубного газа в Китай начал сокращаться у основных российских конкурентов: Туркмнистана и Казахстана. 2,2 млрд кубов, поставленных Туркменией в прошедшем январе — это минимальное значение за последние 27 месяцев. Рекорд всего 2019 года — 62 млрд кубов, видимо, уже не повторить. Казахстан в этом году практически свел экспорт на нет. Узбекистан обнулился еще год назад. Причина — опережающий рост внутреннего потребления.

Это дает России дополнительный шанс увеличить экспорт в Китай трубопроводного газа. Чем и занялось российское правительство, предложив в прошлом году Казахстану и Узбекистану создать трехсторонний газовый союз. Новая структура, если заработает на полную мощность, будет способствовать не только существенным объемам прокачки российского газа в страны Центральной Азии, но и по их уже действующим трубопроводам в Китай.

Хотя, конечно, более перспективно наращивать двусторонние газовые контакты.

Что успешно и делается. В прошлом году, по данным «Газпрома», экспорт по газопроводу «Сила Сибири» дорос до рекордных 15,5 млрд кубов. Это плюс 49% к результатам 2021 года. Напомним, что «Сила Сибири» запущена в декабре 2019-ого и её полная проектная мощность — 38 млрд кубов в год.

По прогнозу вице-премьера Александра Новака, в этом году газотранспортная система должна выйти на 22 млрд кубометров. Но, если сохраняться январские темпы, есть вероятность достижения в этом году отметки в 24 млрд, а полная мощность станет достижимой уже в 2024 году.

Есть надежда на технологический рывок

Рост поставок по «Силе Сибири» стал возможным благодаря подключению к трубе Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Ранее мощность поддерживалась только Чаяндинским в Якутии. Но в этом году оба месторождения будут значительно расширены в рамках стартовавшей еще в 2007 году Восточной газовой программы. Недавно итоги её реализации были рассмотрены на заседании правления «Газпрома».

Там отметили, что на Чаяндинском месторождении в 2023 году будет завершено строительство ключевых объектов обустройства, в частности, установки предварительной подготовки газа (УППГ-4) и очередных эксплуатационных скважин. С учетом ранее введенных мощностей, это позволит с 2024 года, как и планировалось, вывести месторождение на полную проектную производительность.

На Ковыктинском месторождении в этом году планируется завершить строительство второй по счету установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3), новых эксплуатационных скважин и центральной дожимной компрессорной станции на действующей УКПГ-2.

Синхронно идет работа по увеличению пропускной способности «Силы Сибири». Так, на участке газопровода от Чаяндинского месторождения до Благовещенска продолжается сооружение так называемых «лупингов» (участков трубопровода, прокладываемых параллельно основной нитке). Построено 578 км (39% от проектной протяженности). Кроме того, в 2023 году планируется завершить строительство вторых компрессорных цехов на ряде действующих компрессорных станций. То есть, чисто технически трубопровод к концу этого года будет полностью готов обеспечить поставки в Китай 38 млрд кубов газа в год.

Однако «Сила Сибири» предназначена не только для экспорта, но и для развития внутреннего газового рынка. По информации, исходящей от правления «Газпрома», продолжается сооружение Амурского газоперерабатывающего завода. Он предназначен для производства дополнительной продукции из многокомпонентного газа Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. Прежде всего идет о выходе в среднесрочной перспективе на годовое производство 5 млн тонн гелия, необходимого в том числе сырья для микроэлектронной промышленности. Статус реализации проекта — 88,5%.

Что же касается собственно экспорта в Китай, то «Газпром» развивает также Сахалинский центр газодобычи. В частности, ведется расширение мощностей газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» и дообустройство Киринского месторождения. Это необходимо для реализации подписанного в феврале прошлого года контракта между «Газпромом» и CNPC на поставки по перемычке между дальневосточным газопроводом и северо-восточной китайской сетью 10 млрд газа в год. Итого, в ближайшие два-три года поставки трубопроводного российского газа в Китай могут выйти на 48 млрд кубических метров в годовом исчислении.

Сложнее с проектом «Сила Сибири-2» (50 млрд кубов в год). Ни межправсоглашения, ни контракта между компаниями пока нет. Но, можно надеяться, что в ближайшие два дня в ходе государственного визита Си Цзинпина случится прорыв и в этом проекте. Во всяком случае запланированы переговоры с китайскими коллегами вице-премьера Александра Новака.

Не так радужна, как с перспективами трубопроводных поставок, ситуация с экспортом в Китай СПГ. По оценке китайской таможни, напомним, он достиг в январе 770 млн кубометров. Это в три раза меньше, чем у Катара и в два с половиной, чем у Австралии. Проблема заключается не в таможенных препонах в Поднебесной или в недостатке приемных мощностей китайских СПГ-терминалов, а в недостаточных объемах сжижения газа в России. Они, конечно, растут. По оценке Александра Новака, в прошлом году производство СПГ выросло на 8%, до 33,5 млн тонн (46 млрд кубов). Но этого явно недостаточно.

7 марта на совещании у вице-премьера была поставлена задача удвоить производство СПГ к 2026 году и утроить к 2030-ому. Но для этого необходимо разработать и внедрить собственные технологии крупнотоннажного сжижения газа, так как на западные поставки наложены санкции. К работе помимо газовых компаний привлечены предприятия «Росатома» и ряда ВУЗов. А значит, что есть надежда на технологический рывок.