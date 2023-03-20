Михаил Гуцериев получил престижную литературную премию «Поэт года»

Имена победителей самой престижной литературной национальной премии «Поэт года» назвали в минувшую субботу, 18 марта, в Концертном зале Правительства Москвы, где состоялось тожественное мероприятие по случаю вручения наград.

Организацией премии традиционно занимается Российский союз писателей. А о ее важности и значимости свидетельствует поддержка, оказываемая конкурсу на федеральном уровне. В частности, «Поэт года» проходит при непосредственном участии двух крупных ведомств – Министерства культуры, а также Минцифры России.

В литературном сообществе эта премия заслуженно считается самой престижной наградой. Наиболее почетным и желанным для каждого участника является признание жюри в основной номинации премии – «Поэт года». В этом году Михаил Гуцериев стал одним из лауреатов премии как раз в главной номинации.

Ежегодно участие в конкурсе принимают несколько тысяч авторов. Первоначальный отбор участников традиционно проводит специальная комиссия портала «Стихи.ру», который уже много лет служит площадкой, объединяющей поэтов со всей России и из многих других стран. Согласно официальным данным, в этом году число отобранных редакционной комиссией авторов превысило пять тысяч человек. В финальную часть для оценки жюри премии были отобраны 150 авторов.

К итоговому процессу выбора трех лауреатов премии из 150 авторов подключается Большое жюри, компетентность которого ни у кого не вызывает сомнений. В его состав входят известные поэты и прозаики, известные публицисты, а также признанные литературные критики.

Стоит отметить, что литературная нацпремия «Поэт года» в первую очередь нацелена на поиск действительно талантливых авторов, которые своим творчеством вносят значимый вклад в русскую литературу. В рамках премии предусмотрено определение победителей и лауреатов в шести номинациях, среди которых есть основная категория «Поэт года» – здесь награду вручают без какой-либо привязки к направлению творчества. Пять других номинаций более узкие. В частности, жюри определяет триумфаторов в следующих категориях: «Песни», «Юмор», «Дебют», «Лирика», «Детская литература».

Кстати, в прошлом году Михаил Гуцериев стал победителем премии «Поэт года» в номинации «Песни».

Напомним, Михаил Гуцериев является обладателем многих авторитетных наград за свое поэтическое творчество. Так, осенью прошлого года список побед Гуцериева пополнился триумфом в рамках Есенинской премии «Русь моя», где он вошел в число лауреатов. Эта премия проводится ежегодно и приурочена к очередной годовщине со дня рождения известного русского поэта.

А совсем недавно в Москве прошла торжественная церемония вручения престижной музыкальной премии «Виктория». Там Михаил Гуцериев одержал убедительную победу в номинации «Поэт года».