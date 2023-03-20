Миронов призвал «срочно вводить полностью бесплатное образование»

Отечественное образование за последние десятилетия превратилось в услугу, на которой зарабатываются огромные деньги. Сейчас же для перезапуска отечественной промышленности и реализации программы импортозамещения необходимо подготовить «армию молодых специалистов» и для этого «нужно срочно вводить полностью бесплатное образование», заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью РИА Новости.

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«За последние три десятка лет отечественное образование было поставлено на коммерческие рельсы и превратилось в услугу. Много людей зарабатывали на этом огромные деньги, и сегодня они очень хотят сохранить прежние финансовые потоки. Всеми силами эти господа тормозят перевод образования на бесплатную основу, хотя с точки зрения здравого смысла в стране нужно срочно вводить полностью бесплатное образование. Это необходимо для подготовки армии молодых специалистов, способных перезапустить отечественную промышленность и в короткие сроки реализовать программу импортозамещения», — заявил Миронов.

Он жестко раскритиковал инициативу Торгово-промышленной палаты (ТПП) о создании в России «фонда будущего образования». Авторы идеи предложили создать некий фонд, который якобы будет собирать средства на оплату обучения ребенка с момента его рождения. Миронов подчеркнул, что его партия выступает категорически против подобных «инвестиций» в обучение детей. Нынешняя система образования и так направлена на расслоение общества, а создание «фонда», по его мнению, только усугубит эту проблему.

