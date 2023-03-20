Московский портал поставщиков позволяет малому бизнесу успешно «стартовать» в госзаказе — эксперты

Портал поставщиков Москвы обрел популярность во многих российских регионах в том числе потому, что он позволяет малому и среднему бизнесу получить госзаказ, а также и масштабировать бизнес в новых регионах. Это площадка также дает возможность сформировать историю надежного поставщика, что сегодня особенно важно. Такое мнение высказали 20 марта эксперты, комментируя заявление мэра столицы Сергея Собянина о том, что на данный момент ресурсом пользуется более 290 тыс. российских поставщиков и 51 тыс. заказчиков из 38 субъектов страны.

Напомним, как сообщил глава Москвы в своем тг-канале, общий объем закупок на портале поставщиков оценивается почти в 115 млрд рублей, а лидерами по размещению заказов стала Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Больше 90% поставщиков на этом ресурсе — представители малого и среднего бизнеса.

«Количество государственных и муниципальных заказчиков из других субъектов Российской Федерации на портале поставщиков постоянно растет. Благодаря порталу школы, поликлиники, детские сады и органы исполнительной власти закупают необходимые товары, работы и услуги», — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его оценке, заказчикам из регионов нравится удобство и надежность, а также то, что на данный момент на ресурсе представлено более двух млн наименований продукции и услуг.

По мнению вице-президента Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурена Варданяна, этот ресурс – удобный инструмент, который обретает все большее влияние и пользовательский интерес в бизнес-сообществе. «Для предприятий малого и среднего бизнеса это не только шанс на честных и открытых условиях получить выгодный заказ, но и реальная возможность формировать свою историю надежного поставщика, что чрезвычайно важно для дальнейшей предпринимательской биографии и с юридической, и с этической точек зрения, — полагает он. — Для заказчиков товаров и работ портал поставщиков – возможность быстро реализовать свои потребности, выбрав для себя надежного контрагента, наиболее оптимальные ценовой сегмент и условия поставки». Это и есть причина того, что площадка стала популярна в десятках регионов страны и одной из самых удобных для работы бизнеса, говорит вице-президент МТПП.

Ресурс на протяжении многих лет является единым центром и витриной всех закупок города Москвы, напоминает основатель ГК «Лидеры тендеров», член отделения московской «Деловой России» Дарья Вахмянина. Закупки малого объема – хороший способ для предпринимателей начать свой путь в работе с госзакупками, полезно это и опытным игрокам, полагает она.

Портал поставщиков стал востребованным и эффективным инструментом для заказчиков и бизнеса, согласен эксперт по финансам Московского отделения «Опора России» Павел Вешаев. «Для заказчиков как на муниципальном, так и на региональном уровне это возможность найти оптимальное решение по приобретению необходимых товаров и услуг. И что немаловажно, существенно сократить бюджетные расходы, — поясняет он. — Для поставщиков, особенно малого и среднего бизнеса – это возможность получить гарантированный заказ, в некоторых случаях – масштабировать бизнес, выйти за рамки региональной компании».

В целом внедрение цифровых решений во взаимоотношения бизнеса и государства – это одно из важнейших условий для развития экономики, говорит общественный уполномоченный по кадастровой оценке в Москве, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков. По его оценке, именно поэтому портал поставщиков стал важным инструментом для обеих сторон. «Теперь появилась возможность провести конкурентную процедуру даже для небольшой закупки на уровне муниципалитета, что существенно сказывается на затратах. А для малого бизнеса это доступ к стабильному и гарантированному доходу и формирование деловой репутации», — резюмирует он.