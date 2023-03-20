Определен порядок возврата российских ценных бумаг из-за рубежа

Банк России определил для депозитариев порядок возврата российских ценных бумаг, которые учитываются на их клиентских счетах за рубежом. Депозитарии должны подать заявления о переводе в НРД, после чего ценные бумаги будут зачислены на их счета депо номинального держателя, открытые в центральном депозитарии. Такая возможность будет предоставляться один раз, сообщили в ЦБ.

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«Клиентский депозитарий подает поручение российскому депозитарию (центральному депозитарию), в котором открыт счет депо иностранного номинального держателя для учета прав на переводимые ценные бумаги, а если переводимыми ценными бумагами являются акции международной компании — российскому регистратору международной компании, в электронной форме с использованием системы электронного документооборота центрального депозитария, а в случае невозможности подачи такого поручения в электронной форме — на бумажном носителе способом, позволяющим подтвердить его получение», — говорится в решении Совета директоров ЦБ.

В Центробанке также отметили, что с 1 января текущего года владельцы ценных бумаг, передавшие их по договору на хранение иностранной организации с правом пользования, могут обратиться с заявлением в российский депозитарий о принудительном переводе активов в отечественную инфраструктуру. Решением Совета директоров от 17 марта Банк России установил также срок, на который может быть продлена эта процедура. Если зарубежный институт представил свои обоснованные возражения на списание за два дня до истечения срока, указанного в уведомлении, то на урегулирование вопросов дается еще 30 рабочих дней.