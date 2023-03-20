Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом

Самолет председателя КНР Си Цзиньпина прибыл во Внуково, там китайского лидера встретил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Как уточняет «Коммерсантъ», борт китайского лидера приземлился около 12.59, до него прилетел лайнер с официальной делегацией КНР.

В понедельник, 20 марта, ожидается неформальная встреча президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина, по ее итогам планируется подписание двух документов — по улучшению партнерства в новую эпоху и по развитию ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

В Кремле говорили, что официальные переговоры лидеров двух стран состоятся 21 марта. Они начнутся в 15:00 и пройдут в узком и расширенном составах. В ходе встречи они, в частности, обсудят предложенный Китаем план мирного урегулирования на Украине.

В преддверии встречи в издании «Жэньминь жибао» вышла статья Владимира Путина «Россия и Китай — партнерство, стремленное в будущее», в которой российский лидер отметил, что Москва и Пекин вместе с союзниками выступают за создание «более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких "правилах", обслуживающих потребности "золотого миллиарда"». В «Российской газете» между тем вышла статья председателя КНР, в которой говорится, что его визит в РФ нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира. «Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — подчеркнул Си Цзиньпин.