Представители УПЦ прибыли к офису Зеленского в связи с выселением из Киево-Печерской лавры

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) находятся на улице возле офиса Владимира Зеленского.

Как пишет РБК, митрополит Онуфрий и члены Священного синода намерены добиться встречи с президентом Украины для того, чтобы донести до него свою позицию относительно Киево-Печерской лавры, откуда выселяют монахов УПЦ.

Сообщается, что члены синода составили обращение к украинскому лидеру и хотят лично обсудить с ним ситуацию.

По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, у Зеленского не запланирована встреча с представителями церкви; передать свое обращение через сотрудников офиса они отказались, заявив, что будут ждать личной беседы с президентом.

Ранее прошло заседание синода, на котором обсуждалась ситуация с выдворением из Киево-Печерской лавры монастыря 200 монахов, пишет агентство.

Напомним, 10 марта руководство заповедника «Киево-Печерская лавра», в ведении которого находится обитель, заявило о расторжении с 29 марта договора об аренде с УПЦ, назвав в качестве причины нарушения монастырем условий договора по использованию государственного имущества, выявленное сформированной по указу Зеленского межведомственной рабочей группой. В чем именно заключаются нарушения, не сообщалось.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 13 марта призвал международные организации и религиозных деятелей защитить Киево-Печерскую лавру от захвата, направив соответствующее обращение генсекретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генсекретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, генсекретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, Папе Римскому Франциску и генсекретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 17 марта также попросила верховного комиссара ООН по правам человека Фолкера Тюрка вмешаться в ситуацию, пишет ТАСС.