Преимущества и особенности выбора кованых мангалов

Кроме того, эти устройства имеют тенденцию быть громоздкими, что затрудняет работу пользователей. Выбирая кованный мангал, вы получаете не только привлекательный, высококачественный дизайн, но и значительные преимущества для приготовления пищи на открытом воздухе.

Типы кованных мангалов

Портативный

Этот тип идеален для тех, кто предпочитает выезжать на природу, чтобы пожарить шашлыки с друзьями. Конструкция изготовлена из легкого металла, что облегчает транспортировку печи. Чтобы сделать изделие еще более удобным, мангал дополнен колесиками, чтобы его можно было легко перевозить.

С крышкой

Представляет собой стационарный гриль, устанавливаемый в беседке загородного дома. Самым большим преимуществом является то, что крышка защищает продукты от осадков, которые могут негативно сказаться на приготовлении и качестве блюда.

Кованые мангалы могут быть изготовлены любой формы и конфигурации. Некоторые уникальные модели могут выглядеть как произведение искусства.

6 причин заказать кованный мангал

Высокая прочность – железо высокого качества влияет на срок службы изделия, а структура надолго сохраняет свои первоначальные характеристики.

Удобство – конструкция кованного мангала требует минимального обслуживания, что делает изделие удобным для использования в различных условиях.

Эстетика – искусство ручной ковки придает мангалу оригинальный и эстетичный вид.

Безопасность – металлические стенки мангала хорошо защищают пользователя от летящих искр и угля.

Идеальная интеграция с личными пространствами и жилыми помещениями – изделие может быть выполнено с уникальным художественным дизайном, который придает ему благородный и утонченный дух, который впишется в любую среду.

Возможность настройки – мангал можно изготовить со специальными нишами для хранения шампуров и других предметов, которые используются для приготовления пищи на костре.

Единственный недостаток – ручная ковка может иметь довольно высокую цену в зависимости от ваших запросов. Так как самостоятельно изготовить мангал довольно сложно, следует обратиться к профессионалу, который сможет рассчитать стоимость изготовления изделия согласно вашим требованиям.