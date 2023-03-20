Преимущества и особенности выбора кованых мангалов

20 марта 2023, 13:04

Мангал изготавливается из различных материалов, таких как сталь или простой кирпич. Однако у этих продуктов есть недостатки, которые возникают со временем.

Кроме того, эти устройства имеют тенденцию быть громоздкими, что затрудняет работу пользователей. Выбирая кованный мангал, вы получаете не только привлекательный, высококачественный дизайн, но и значительные преимущества для приготовления пищи на открытом воздухе.

  Типы кованных мангалов

  • Портативный

Этот тип идеален для тех, кто предпочитает выезжать на природу, чтобы пожарить шашлыки с друзьями. Конструкция изготовлена из легкого металла, что облегчает транспортировку печи. Чтобы сделать изделие еще более удобным, мангал дополнен колесиками, чтобы его можно было легко перевозить.

  • С крышкой

Представляет собой стационарный гриль, устанавливаемый в беседке загородного дома. Самым большим преимуществом является то, что крышка защищает продукты от осадков, которые могут негативно сказаться на приготовлении и качестве блюда.

Кованые мангалы могут быть изготовлены любой формы и конфигурации. Некоторые уникальные модели могут выглядеть как произведение искусства.

6 причин заказать кованный мангал

  • Высокая прочность – железо высокого качества влияет на срок службы изделия, а структура надолго сохраняет свои первоначальные характеристики.
  • Удобство – конструкция кованного мангала требует минимального обслуживания, что делает изделие удобным для использования в различных условиях.
  • Эстетика – искусство ручной ковки придает мангалу оригинальный и эстетичный вид.
  • Безопасность – металлические стенки мангала хорошо защищают пользователя от летящих искр и угля.
  • Идеальная интеграция с личными пространствами и жилыми помещениями – изделие может быть выполнено с уникальным художественным дизайном, который придает ему благородный и утонченный дух, который впишется в любую среду.
  • Возможность настройки – мангал можно изготовить со специальными нишами для хранения шампуров и других предметов, которые используются для приготовления пищи на костре.

Единственный недостаток – ручная ковка может иметь довольно высокую цену в зависимости от ваших запросов. Так как самостоятельно изготовить мангал довольно сложно, следует обратиться к профессионалу, который сможет рассчитать стоимость изготовления изделия согласно вашим требованиям.