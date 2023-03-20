Путин оценил готовность Пекина помочь в урегулировании украинского кризиса

В издании «Жэньминь жибао» вышла статья президента РФ Владимира Путина «Россия и Китай — партнерство, стремленное в будущее»; перевод опубликован на сайте Кремля.
В материале, написанном в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, говорится, что Москва и Пекин вместе с союзниками выступают за создание «более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких "правилах", обслуживающих потребности "золотого миллиарда"». Китайскую «Инициативу в области глобальной безопасности» глава государства назвал созвучной российскому видению.
По словам Владимира Путина, коллективный Запад «все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за свое ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов», при этом курс Вашингтона на сдерживание РФ, Китая и «всех, кто не поддается американскому диктату», приобретает все более острый характер.
Президент поблагодарил Пекин за «взвешенную линию в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин» и приветствовал готовность Китая играть «конструктивную роль в деле урегулирования кризиса». Путин подчеркнул, что Россия готова к политико-дипломатическому разрешению ситуацию.
«Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены», — написал президент.
Одним из приоритетов в отношениях РФ и КНР является торгово-экономическое партнерство, подчеркнул Путин. Он напомнил, что по итогам прошлого года российско-китайский товарооборот достиг $185 млрд, что стало новым рекордом; ожидается, что уровень в $200 млрд будет пройден не в 2024 году, как было запланировано, а уже в 2023-м. Газопровод «Сила Сибири», по которому идут поставки российского газа в Китай, Путин назвал сделкой века.
Российский лидер отметил, что с визитом председателя КНР связаны «большие ожидания», указав на то, что отношения между двумя странами вышли на самый высокий за историю уровень и продолжают укрепляться.
«Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые теплые отношения», — написал Владимир Путин.