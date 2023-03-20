Путин оценил готовность Пекина помочь в урегулировании украинского кризиса

В издании «Жэньминь жибао» вышла статья президента РФ Владимира Путина «Россия и Китай — партнерство, стремленное в будущее»; перевод опубликован на сайте Кремля.

В материале, написанном в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, говорится, что Москва и Пекин вместе с союзниками выступают за создание «более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких "правилах", обслуживающих потребности "золотого миллиарда"». Китайскую «Инициативу в области глобальной безопасности» глава государства назвал созвучной российскому видению.

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По словам Владимира Путина, коллективный Запад «все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за свое ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов», при этом курс Вашингтона на сдерживание РФ, Китая и «всех, кто не поддается американскому диктату», приобретает все более острый характер.

Президент поблагодарил Пекин за «взвешенную линию в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин» и приветствовал готовность Китая играть «конструктивную роль в деле урегулирования кризиса». Путин подчеркнул, что Россия готова к политико-дипломатическому разрешению ситуацию.

«Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены», — написал президент.

Одним из приоритетов в отношениях РФ и КНР является торгово-экономическое партнерство, подчеркнул Путин. Он напомнил, что по итогам прошлого года российско-китайский товарооборот достиг $185 млрд, что стало новым рекордом; ожидается, что уровень в $200 млрд будет пройден не в 2024 году, как было запланировано, а уже в 2023-м. Газопровод «Сила Сибири», по которому идут поставки российского газа в Китай, Путин назвал сделкой века.

Российский лидер отметил, что с визитом председателя КНР связаны «большие ожидания», указав на то, что отношения между двумя странами вышли на самый высокий за историю уровень и продолжают укрепляться.

«Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые теплые отношения», — написал Владимир Путин.