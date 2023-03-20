Путин призвал задействовать альтернативы аресту к обвиняемым в экономических преступлениях

Президент РФ Владимир Путин, выступивший на расширенном заседании коллегии МВД, поручил правоохранителям продолжить декриминализацию законодательства по экономическим преступлениям и контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел против бизнесменов.

Об этом пишет «Интерфакс».

Также глава государства призвал «ликвидировать в правовых нормах размытые, двусмысленные формулировки, обеспечить более четкое правовое регулирование экономической жизни в стране».

Как отметил президент, зачастую «уже изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы»; в таких случаях, по словам президента, заводить его не нужно. «Мы просто дестабилизируем работу целых коллективов предприятий. Абсолютно недопустимо это», — заявил он.

Владимир Путин обратил внимание на то, что к подозреваемым или обвиняемым в совершении экономических преступлений следует по возможности применять уголовно-процессуальные меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы. «Имею в виду подписку о невыезде, залог, домашний арест и так далее», — пояснил президент.

Российский лидер подчеркнул, что «экономика — чрезвычайно важная сфера нашей деятельности вообще и сегодня в особенности».