Путин заявил, что внимательно ознакомился с планом Китая по Украине и намерен обсудить его

Москва внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования украинского кризиса и с уважением относится к инициативам Пекина.

Об этом в ходе неформальной встречи с председателем КНР в Кремле заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам президента, Россия открыта для переговорного процесса с Украиной; мирные инициативы Китая планируется обсудить. Глава государства также подчеркнул, что отношения РФ и КНР способствуют укреплению многополярности в мире.

По словам российского лидера, Китай под руководством Си Цзиньпина за последние десять лет продемонстрировал огромный рост. «За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем», — сказал президент РФ, выразив уверенность в том, что в ближайшие годы страна сделает «дальнейшие шаги в своем развитии» и будет добиваться поставленных целей.

Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что выбрал Россию для первого визита после своего переизбрания, как и 10 лет назад. Он выразил уверенность в том, что граждане РФ поддержат Путина во время выборов в 2024 году, и назвал Владимира Путина своим «дорогим другом».