Рекорды в добыче и реализации: «Роснефть» опубликовала отчет за 2022 год

«Роснефть» в 2022 году нарастила добычу газа до исторического максимума в 74,4 млрд кубометров. Объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке достиг рекордных 42,1 млн тонн. Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации) вырос до 2,6 трлн рублей, сообщили в пресс-службе компании. Положительный результат по показателю чистой прибыли, по словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, «служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам».

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«В отчетном году, в условиях внешнего давления и волатильной макросреды, компания в очередной раз продемонстрировала операционную эффективность и подтвердила устойчивость бизнес-модели. Так, добыча углеводородов превысила результаты 2021 года, составив 5,10 млн б.н.э. в сутки… В отчетном году значения выручки и EBITDA выросли, в то время как долговые и торговые обязательства снизились на 0,7 трлн руб. с начала года», — отметил глава «Роснефти».

Говоря о добыче, Сечин отдельно отметил проект «Сахалин-1», подчеркнув, что после ухода прежнего оператора удалось восстановить добычу, отгрузки и сохранить более 3 тыс. высококвалифицированных рабочих мест.

Согласно отчету компании, добыча газа, по сравнению с 2021 годом, выросла на 15%, до 74,4 млрд кубометров. За год было переработано 94,4 млн тонн нефти, причем, глубина переработки на российских НПЗ увеличилась до 76,2%, а выход светлых нефтепродуктов – на 57,1%. Объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке достиг рекордных 42,1 млн тонн, увеличившись на 6% год к году.

В прошлом году компания открыла семь месторождений и 153 новых залежей нефти и газа. Наиболее значимым можно считать Мадачагское месторождение на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами нефти 82,3 млн тонн.

Объем капитальных вложений «Роснефти» по итогам прошлого года превысил 1,1 трлн рублей. При этом Сечин обратил внимание, что за последние три года налоговые условия деятельности нефтяных компаний ужесточались 14 раз, что создавало определенные риски для реализации производственной программы.

Показатель EBITDA вырос на 9,5% по сравнению с 2021 годом, до 2,6 трлн рублей, операционная прибыль увеличилась на 8,9% до 1,5 трлн рублей. При этом чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, сократилась на 7,9% до 813 млрд рублей.

«Строго соблюдая принципы дивидендной политики, в феврале 2023 года "Роснефть" завершила выплату промежуточных дивидендов на общую сумму свыше 216 млрд рублей, что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО за 1 пол. 2022 г. Положительный результат по показателю чистой прибыли по итогам 2022 года служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период», — добавил Сечин.

